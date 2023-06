Zvezda čuvene serije "Vesele sedamdesete", glumac Deni Masterson, koji je igrao Hajda, osuđen je za silovanje dve žene!

Glumc Deni Masterson, kog smo gledali u ulozi Stivena Hajda u hit seriji, optužen je za silovanja tri devojke koja su se desila pre dve decenije, a na suđenju je proglašen krivim za dva od pomenuta tri slučaja. Kako se navodi porota je donela odluku u dva slučaja silovanja, dok u trećem nije.

Deni je iz sudnice izveden u lisicama, njegova žena je plakala, a čuvenom glumcu preti kazna zatvora od 30 godina.

Njegovo prvo pojavljivanje pred sudom bilo je pre šest meseci kada su i pristigle optužbe za silovanje tri žene koje je upoznao u sajentološkoj crkvi, čiji je i sam čaln. Njega su tri žene optužile i da ih je drogirao, stavljajući im narkotike u piće u periodu između 2001. i 2003. godine i da se sve dešavalo u njegovoj vili u Los Anđelesu sa namerom da ih siluje.

On bi se, zatim, pozivao na svoju istaknutost u sajentološkoj crkvi kako bi izbegao posledice. Advokat tužilaštva je rekao da je glumac omamljivao žrtve drogom kako bi stekao kontrolu i onemogućio im pravo i mogućnost da ga odbiju - "Ne želite da imate intimne odnose? Nemate izbora. Optuženi pravi taj izbor za ove žrtve. I on to čini iznova i iznova", izjavio je tužilac za tamošnje medije.

Masterson se izjasnio da nije kriv za silovanje tri žene u svojoj kući između 2001. i 2003. godine, a njegov advokat je rekao porotnicima da je važno razmotriti nedoslednosti kada su iskazi žena u pitanju.

