Izvor: Vlada Crne Gore

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) sastavila je listu 'prioritetnih bolesti' koje bi mogle da izazovu sledeću pandemiju u budućnosti, piše Njujork post. Većina bolesti sa te liste nam je već poznata – ebola, SARS, zika i slični – ali poslednja bolest na toj listi nosi zastrašujući naziv 'Bolest X'.

SZO koristi termin "bolest X" da rezerviše mjesto na listi za bolest do sada nepoznatu medicinskoj nauci koja će izazvati infekcije kod ljudi. Pošto će uzrok bolesti – neki virus, bakterija, gljivica ili nešto drugo – i dalje biti nepoznat, vjerovatno neće biti dostupnih vakcina ili lijekova.

"Ovo nije naučna fantastika. Ovo je scenario za koji se moramo pripremiti. To je bolest X", rekao je dr Ričard Hečet iz Koalicije za inovacije u spremnosti na epidemiju (CEPI). CEPI su početkom 2017. godine osnovale vlade Norveške i Indije, Fondacija Bill & Melinda Gejts, Vellcome Trust i Svjetski ekonomski forum i predstavlja partnerstvo između javnih, privatnih, filantropskih i civilnih organizacija. Misija CEPI-ja je da finansira i koordinira razvoj vakcina za zaštitu svijeta od budućih epidemija.

Jedan od načina na koji CEPI namjerava da to uradi jeste da podrži razvoj "platformskih tehnologija" koje će ubrzati proizvodnju vakcina protiv novih i nepoznatih patogena kao što je predviđena "bolest X". Što se tiče samog termina 'Bolest x', skovala ga je Svjetska zdravstvena organizacija 2018. Uvrštavanjem 'bolesti x' na listu prioritetnih bolesti, SZO upozorava na rizik koji predstavljaju neki novi, još nepoznati patogeni.

Iste godine u the Telegraph-u se pojavio članak dr Hečeta u kome opisuje ponovnu pojavu virusa ebole u ​​Africi, koji je sada mnogo lakše obuzdati jer ga znamo i postoje vakcine i lijekovi. "Ali zamislite da se pojavi virus kakav do sada nismo vidjeli i za koji ne postoji lijek i koji bi mogao da ugrozi hiljade, možda čak i milione ljudi širom svijeta. Osim na živote stradalnika, zamislite kakav bi to efekat imao na svjetsku ekonomiju?", pitao je dr Hečet u članku.

Ali nije trebalo dugo da se zamisli. Godinu dana kasnije, kada je korona virus počeo da se širi Kinom, svet je bio svjedok smrtonosne pandemije izazvane novim virusom. U tom trenutku, to je bila 'Bolest X'. "Nije pretjerano reći da postoji mogućnost da se 'bolest X' pojavi vrlo brzo", rekao je dr Pranab Čaterdži, istraživač u Odjeljenju za međunarodno zdravlje na Školi javnog zdravlja Džons Hopkins Blumberg u Baltimoru. "Nedavni talas ptičjeg gripa H5N1 u Kambodži je samo primjer", dodao je Čaterdži.

Neki stručnjaci za javno zdravlje vjeruju da će sledeća "bolest X" biti zoonoza, što znači da će nastati od divljih ili domaćih životinja, a zatim se proširiti na ljude. Ebola, HIV/AIDS i korona virus su bile zoonoza. Međutim, postoje i drugi izvori bolesti, a jedan od njih bi u budućnosti mogao biti bioterorizam. "Ne zanemarujemo mogućnost tvorbenog patogena", rekli su autori članka objavljenog 2021. godine u časopisu "Kontrola infekcija i bolnička epidemiologija".

"Širenje takvih patogena, bilo slučajnim nesrećama u laboratorijama ili njihovim namjernim oslobađanjem, moglo bi da izazove 'bolest X' i da ima katastrofalne posledice", dodaju oni. Druga mogućnost je da će biti reči o tzv 'zombi virusima' koji su vijekovima bili zamrznuti u permafrostu, ali se sada oslobađaju zbog klimatskih promjena i topljenja leda.

Neke od prioritetnih bolesti na listi SZO su Marburg virus, Krimsko-kongo hemoragična groznica, Nipah i drugi henipavirusi, groznica Rift Valley i MERS. Kako bi sprečili ili se borili protiv zamišljene 'bolesti X', medicinski stručnjaci veoma glasno pozivaju na povećanje ulaganja u nadzor i istraživanje virusa sa pandemijskim potencijalom.

"Korona nije bila prva epidemija koja je izazvala mnogo nevolja u svijetu, a neće biti ni poslednja“, napisali su autori članka u časopisu Infection Control & Hospital Epidemiology. "Zbog toga moramo da se pripremimo za izbijanje sledeće pandemije što je prije moguće."