Ruski predsednik Vladimir Putin navodno poseduje vilu sa podzemnim tunelima i bunkerom, a ukupna vrednost celog kompleksa je vredna više od milijardu evra.

Aleksej Navaljni je opozicioni aktivista i oštar protivnik načina vladavine ruskog predsednika. On je tokom 2020. godine otrovan nervnim agensom “Novičokom”. Kako on navodi, luksuzna vila u blizini grada Gelendžik pripada Vladimiru Putinu. Takođe, on i tim okupljen oko njega smatraju da je Vladimir Putin izgradio ovu vilu složenom korupcijskom šemom čija vrednost navodno prevazilazi milijardu evra!