Jedan ribar je na Havajima kamerom zabilježio kada ga je napala tigrasta ajkula.

Izvor: YouTube/Printscreen/TODAY

Ribar po imenu Skot Haraguči bio je na svom kajaku na Havajima u Sjedinjenim Američkim Državama i pecao je. Nalazio se na kilometar od obale Kualoe u Vindvard Oahuu kada ga je napala tigrasta ajkula!

Sve je bilo mirno kada se ajkula odjednom pojavila i iskočila iz vode. Ajkula je krenula ka njegovom kajaku i zagrizla ga je.

"Pogledao sam gore i vidio sam ovu veliku ajkulu. Moj mozak je mislio da je to kornjača, ali onda me je udarila i shvatila da je to tigrasta ajkula", izjavio je Haraguči.

On je na svu sreću dobro. Uspio je da se odbrani tako što je sačekao par trenutaka prije nego što je odgurnuo nogom ajkulu po glavi.