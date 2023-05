Povratak jednog čovjeka na vlast može dovesti do preokreta u ratu u Ukrajini.

Izvor: SPUTNIK/screenshot

Tokom svoje kratke, ali intrigantne političke karijere, Donald Tramp je više puta pokazivao naklonost i simpatije prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Njegov povratak u Bijelu kuću mogao bi tako da promeni tok rata u Ukrajini. Na samitu Rusija-SAD u Finskoj 2018. Donald Tramp je odlučio da vjeruje Vladimiru Putinu na riječ kada je negirao rusko miješanje u američke izbore 2016, potpuno ignorišući obavještajne izveštaje koji tvrde suprotno.

Ako se Tramp vrati u Bijelu kuću, taj meki stav prema Rusiji će vjerovatno ponovo postati kamen temeljac američke spoljne politike, a podržava ga većina republikanskih glasača i neki od članova te stranke u Kongresu. Njegovi komentari na sastanku sa biračima koji je ove nedelje organizovao CNN još jednom su uvjerili one koji primjećuju njegovu prijateljsku naklonost Putinu da su u pravu.

Obustava vojne pomoći?

Bivši američki predsjednik je rekao da bi mogao da okonča rat za 24 sata, ali nije rekao kako. Odbio je da odgovori na pitanje da li želi da Ukrajina pobijedi i požalio se na troškove vojne pomoći. "Nemamo ni oružje za sebe, a toliko dajemo“, rekao je on i optužio evropske zemlje da ne daju dovoljno.

Iako je američki Kongres odobrio milijarde dolara finansijske pomoći Ukrajini od početka rata, Tramp bi kao predsjednik mogao da uspori ili čak prekine tu podršku. On je to već uradio kada je Kongres glasao za slanje vojne pomoći dok je bio na čelu Bijjele kuće.

Dio republikanaca osudio je takve Trampove izjave, ali je moguće, pa čak i vjerovatno, da bi američka podrška Kijevu mogla potpuno prestati ako Tramp bude ponovo izabran u novembru 2024. U najmanju ruku, ova podrška više neće biti bezuslovna .

Postoji i bojazan da pod Trampovim vođstvom SAD više ne bi bile na istoj liniji sa evropskim partnerima po pitanju ruskih sankcija. U Velikoj Britaniji posebno strahuju od posledica Trampovog novog predsjedničkog mandata. Ako Tramp zaustavi isporuku oružja Kijevu, rat će se završiti pod ruskim uslovima, što je najgora noćna mora Zapada, rekao je ser Aleks Jandžer, bivši šef britanske obaveštajne službe MI6, a prenosi BBC.

S druge strane, ako su zabrinuti u Kijevu - to dobro kriju. Dan nakon što je Tramp dao komentare, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je za BBC da nije zabrinut zbog američkih izbora 2024. "Izbori u SAD će biti za godinu dana, ko zna gdje ćemo svi biti. Vjerujem da ćemo do tada pobijediti", rekao je on i jasno stavio do znanja da ne vjeruje u slabljenje odnosa Ukrajine i SAD.