Dječaci su ubijeni u Africi, odsječene su im genitalije, a vračar to radi dok je žrtva živa.

Izvor: sapeople/screenshot

Južnoafričke vlasti vjeruju da su dva ubijena i osakaćena dečaka žrtve "muti" ubistava, u kojima lokalni vračari koriste djelove tijela žrtava u ritualima. Napadači su u srijedu oteli tri mališana dok su se igrala u parku, ali je jedno od njih srećom uspjelo da pojbegne.

Policija je pronašla tela Nkobilea Zulua (5) i njegovog prijatelja Čijama Ramanjea (6) puna ubodnih rana, prerezanih grla i odsječenih genitalija, nosa i usana. Južnoafrički forenzički psiholog Gerard Labušanj potvrdio je da se genitalije sijeku tokom muti ubistava.

Zločin je šokirao Južnu Afriku, gdje su muti ubistva uobičajena. Muti je zulu reč za "narodnu medicinu", odnosno za takozvani magični napitak napravljen od delova ljudskog tijela. Otac petogodišnjeg dječaka koji je uspio da pobjegne ispričao je da su dječake, dok su se igrali na ljuljaškama u parku, zgrabili deblji i jedan mršavi čovjek i da su imali plava kola.

Policija je prethodno, nakon drugih slučajeva muti ubistava, saopštila na koji način su ona izvršena. "Većina počinilaca je potvrdila da organe vade dok je žrtva još živa. Dakle, radi se o jezivim zločinima jer se žrtve komadaju žive, a vračari uzimaju genitalije, prste, ruke, jezik i oči", policija jednom je rekao portparol Selvi Mohlala.

Labušanj je takođe opširno pisao o muti ubistvima. On je sproveo više od 30 istraga u vezi sa ovom vrstom zločina i potvrdio da je oduzimanje genitalija obilježje ovakvih ubistava. "Iscjelitelj odlučuje kakav će napitak klijent koristiti i koji sastojci su mu potrebni. On bira djelove tijela u zavisnosti od toga da li klijent želi da poboljša svoj seksualni život, sreću prilikom kockanja ili posao. Klijent nije umješan u ubistvo, on se obraća iscelitelju i traži pomoć", napisao je Labušanj.

Muti ubistva Izvor: YouTube/SABC News

"Tradicionalno, žrtva mora biti živa kada se odstranjuju djelovi tijela, jer, po riječima vračara, to povećava moć mutija. Isceljitelji veruju da djelovi tijela zadržavaju životnu suštinu čovjeka. Najčešće se uzimaju genitalije, ali bilo koji dio tijelo se može uzeti, kao što su ruke, oči, glava ili jezik", dodao je on.

"Većina tradicionalnih iscjelitelja ne odobrava muti ubistva i povezuju ih sa šarlatanima i zlim isceljiteljima koje nazivaju čarobnjacima ili vješticama", kaže Labušanj. Dejli mejl piše da je prema podacima o kriminalu u Južnoafričkoj Republici od aprila do septembra 2022. ubijeno 558 djece. Muti ubistva nisu kategorizovana u zvaničnim podacima, ali stručnjaci za kriminal procjenjuju da se godišnje u Južnoj Africi dogodi između 50 i 300, pri čemu su mala djeca najtraženije žrtve sakaćenja.