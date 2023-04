Ona je u zatvoru odležala sedam i po godina.

Sara Sends, majka petoro dece je ubila pedofila Majkla Plistida (77) zbog zlostavljanja njena tri sina. Majkl je promijenio identitet da bi sakrio svoju 30-godišnju istoriju seksualnih napada na djecu, uključujući 24 osuđujuće presude. Ali krenimo redom.

Sara je tog dana popila dvije flaše vina i otišla u Majklovu kuću u susednom stambenom bloku u istočnom Londonu i ubola ga osam puta. Sve se to odigralo 2014. godine. Plistid je zlostavljao troje Sarine djece kao i druge mlade dečake, a inače već je bio osuđivan zlostavljanja djece tokom tri decenije. Kasnije se ispostavilo da je promijenio ime da bi prikrio svoju bolesnu prošlost. Taj trik njemu i sličnima može da pomogne da dobiju novu vozačku dozvolu i pasoš na to novo ime, pa čak i novu, čistu provjeru krivičnih evidencija kako bi im se omogućio pristup djeci, upozorila je poslanica iz laburista Sara Čempion.

Svi Sarini hrabri sinovi su napunili 18 godina i odrekli su se prava na anonimnost da bi podržali svoju majku, koja je izašla iz zatvora i sada vodi kampanju za pooštravanje pravila o tome da seksualnim prestupnicima bude dozvoljeno da promjene imena. Jedan od njenih sinova, Bredli, priznao je da je u početku odavao priznanje majci majci kada je saznao da ga je je ubila zlostavljača. Njegova braća i sestre blizanci rekli su da su se osjećali 'bezbjednije' nakon što je ubijen. Ris, koji je tada imao 11 godina, rekao je da je bilo "lijepo znati da je mrtav".

Sinovi podržali majku

Sara je rekla da sada osjeća kajanje što ga je ubila.

“Ja donosim život na svijet. Nije mi palo na pamet da ću biti kriva što sam nekome oduzela život. Ali pedofili moraju da znaju - ako dodirnete djecu, mora da bude posledica. A to što mogu da se sakriju mijenjajući ime - to im se mora oduzeti. To pravo na promjenu imena mora im se oduzeti”, rekla je ona.

Sara je osuđena za ubistvo iz nehata, ali je oslobođena ubistva jer se smatralo da je izgubila kontrolu. Bila je u zatvoru sedam i po godina. Kasni je je izjavila: “Uradila sam ono što bi svaka majka uradila“. Ispostavilo se da je Plistid promijenio ime – nekada se zvao Robin Moult da bi prikrio dugu prošlost zlostavljanja djece. Da stvar bude još gora, Sara je čak kuvala i brinula o njemu - ne znajući da je zlostavljao njene sinove. Javnost nije znala da su njeni sinovi bili žrtve ovog pedofila kada je ona bila u zatvoru zbog njihovog prava na anonimnost. Ona je rekla da je prvobitno namjeravala da zaprijeti Plistidu, koji je prethodno platio kauciju kako bi na slobodi sačekao suđenje, da ga natjera da se izjasni krivim kako njena djeca ne bi morala da svjedoče na sudu.

Njeni sinovi Sands, Bredli, Alfi i Ris, su se odrekli svog zakonskog prava na doživotnu anonimnost da bi progovorili. Svi su priznali da su se osjećali sigurnije nakon što je njihova majka ubila pedofila.

"Cijeli svijet mi je stao u tom trenutku"

“Skinuo sam joj kapu za ono što je uradila, neću to da poreknem”, rekao je Bredli. Jedan od njenih blizanaca, Ris, rekao je da je “lijepo znati da je mrtav”, ali 'to nije zaustavilo naknadne misli, znate, često bismo se budili plačući i pitajući - gdje je mama?

Alfi je dodao: „To nas je učinilo da se osjećamo bezbjednije. To nije usporilo noćne more. Ali nam je dalo osjećaj sigurnosti jer niste morali da hodate ulicom misleći da će se on pojaviti iza ugla.”

Sara je tokom suđenja rekla da je htjela da ga uplaši - ali ga je napala kada je tvrdio da su njena djeca sva izmislila.

“Shvatila sam da sam napravila veliku grešku. Nije se kajao ni u kom obliku. Rekao je - 'vaša djeca lažu'. Cijeli svijet mi je stao u tom trenutku. Imala sam nož u lijevoj ruci i sjećam se da je pokušao da ga zgrabi.”

Nekoliko sati nakon napada ona se predala policiji, sa nožem i krvlju umrljanom odjećom. Dok je njihova samohrana majka bila iza rešetaka, Sarino petoro djece živjelo je sa bakom.