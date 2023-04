U zatvoru u kom se on nalazi je uobičajeno da su zatvorenici izolovani u svojim ćelijama.

Izvor: Profimedia

Džulijan Asanž se već godinama bori protiv izručenja Sjedinjenim Američkim Državama. Tu borbu mora već četiri pune godine vodi iz zatvora. Iako osnivač Vikiliksa nije osuđen, nalazi se iza rešetaka – i to ne u običnom zatvoru, nego u zatvoru sa najvišim stepenom obezbeđenja, zloglasnom Belmaršu, na jugoistoku Londona.

Tretiraju ga kao teškog kriminalca

"On mora 20 sati da bude u ćeliji”, kaže supruga Stela Asanž. Na vazduhu sme da bude najduže jedan sat. Onda mora da uzme hranu i da je pojede sam u ćeliji od 6 kvadrata. "U Belmaršu je uobičajeno da su zatvorenici izolovani u svojim ćelijama", kaže ona. Do kada će taj tretman trajati, ostaje otvoreno, prenosi DW.

Supruga i oca njihovo dvoje dece ima dozvolu da viđa jednom do do dva puta nedeljno. Posetiocima je dozvoljeno da ostanu 75 minuta. Kada želi da poseti supruga u Belmaršu, od ulaznih vrata, do sobe za razgovore u kojoj joj je dopušteno da sedi za stolom preko puta supruga, četiri puta mora da daje otiske prstiju i više puta je pretresaju.

"Prošlo je već četiri godine", kaže ona, "četiri godine svakodnevne borbe na svim frontovima." Aktivisti za zaštitu ljudskih prava i slobodu medija traže njegovo oslobađanje.

Prošle sedmice organizacija "Reporteri bez granica" je trebalo prvi put da dobije priliku da poseti Asanža u Belmaršu. Sve je već bilo zakazano, poseta je bila odobrena. Međutim, u poslednjem trenutku je generalnom sekretaru Kristofu Deloaru i direktorki te organizacije Rebeki Vinsent, pristup onemogućen. Asanžove pristalice to smatraju "potpuno proizvoljnom odlukom”.

Vinsent je ponovo objasnila zašto se njena organizacija zalaže za Asanža. "Džulijan Asanž je dao ogroman doprinos novinarstvu. Objavljivanje tajnih dokumenata je bilo u javnom interesu. Niko ne sme da završi u zatvoru samo zato što je objavio informacije u javnom interesu.” Asanž je sada postao najpoznatiji politički zatvorenik na svetu.

Da je Asanž politički zatvorenik - to je nešto što je njegova supruga Stela više puta naglasila. Kao advokatica, ona radi samo za jednog klijenta: svog supruga. I bori se protiv toga da on bude zaboravljen u zatvoru i tamo propadne fizički i psihički.

Sloboda nije na vidiku

Na svojim putovanjima i u intervjuima ona uvek iznova pokušava da skrene pažnju na slučaj Asanža i na slobodu medija. "Ako Velika Britanija i SAD ozbiljno žele da podrže slobodu medija i zauzmu se za novinare, uključujući i svoje koji rade na opasnim mestima širom sveta, onda moraju da učine pravu stvar i oslobode Džulijana", kaže Stela Asanž.

Sledeća faza pravnog spora oko Asanža mogla bi uskoro da počne. Čini se da je osnivač Vikiliksa daleko od puštanja na slobodu. U SAD, gde vlasti žele da mu sude i za špijunažu, preti mu doživotna robija. Asanž ne živi na slobodi više od 10 godina, još od 19. juna 2012. kada je potražio politički azil u ambasadi Ekvadora u Londonu, gde je uhapšen 11 aprila 2019. i strpan u zatvor.