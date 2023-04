Stormi Danijels izjavila je da smatra da Donald Tramp ne treba da ide u zatvor zbog novca koji joj je isplatio.

Izvor: Instagram/screenshot/thestormydaniels/Twitter/screenshot/realDonaldTrump

Zvezda filmova za odrasle Stormi Danijels misli da bivši predsednik Amerike Donald Tramp ne treba da bude u zatvoru zbog 130.000 dolara koje joj je isplatio tokom predsedničkih izbora 2016. godine.

Danijelsova je u intervju sa Piersom Morganom kazala da smatra da Tramp treba da se suoči sa zatvorskom kaznom ako bude proglašen krivim za niz navodnih zločina, samo ne za one koji uključuju nju. "Ne mislim da su njegovi zločini protiv mene vredni zatvora", rekla je.

Istakla je da bi svedočila na sudu ako bi bila pozvana jer nema šta da krije. "To je zastrašujuće, ali radujem se tome. Ja sam jedina koja je govorila istinu", kazala je. Napomenula je da se raduje da svedoči na sudu jer bi to dalo kredibilitet njenoj priči. Takođe je istakla da bi se osećala uvređenom ukoliko ne bi tražili da se čuje i njena priča na suđenju. "To što me pozovu i stave na klupu legitimiše moju priču i ko sam ja, a ako to ne urade, skoro izgleda kao da me kriju i ljudi će automatski pretpostaviti da nisam dobar svedok", ispričala je Stormi Danijels.

Danijelsova je prvi put dospela na naslovne strane 2018. kada je progovorila o navodnoj aferi između nje i Trampa 2006. godine. Tajne isplate novca navodno su se dogodile 2016. godine, samo nekoliko dana pre predsedničkih izbora, piše metro.co.uk.

Tramp je navodno dao instrukcije svom advokatu Majklu Koenu da izvrši isplate Danijelsovoj kako bi sprečio da priča izađe u javnost. Koen je kasnije priznao krivicu po osam krivičnih prijava u vezi s isplatama.