Bivši direktor CIA Džejms Olson smatra da će predsjednik Rusije Vladimir Putin biti likvidiran!

Izvor: Profimedia/Printscreen/RT

Bivši direktor CIA Džejms Olson je izjavio da će predsjednik Rusije Vladimir Putin biti likvidiran, prenosi "Dejli Star". On smatra da je "Putin mrtvac koji hoda".

Prema riječima Olsona, Putin se trenutno nalazi u "no win" situaciji. To je objasnio time da je rat u Ukrajini daleko od kraja, pobjeda je takođe daleko, a poraz ruske vojske bi navodno izazvao haos u Ruskoj Federaciji.

"Uopšte mu ne ide dobro. Mislim da se Putin nalazi u ‘no win‘ situaciji. Ako Putin ostane na vlasti, rat će potrajati jer on neće odustati, ali ne mislim da će on još dugo biti na vlasti. Vjerujem da će izgubiti moć... mislim da polako raste otpor prema Putinu u vojsci, obavještajnim službama i među njegovim oligarsima. Putin uništava Rusiju, verujem da tamo ima dobrih ljudi, patriota, koji će odlučiti kada je dosta. Mislim da će Putina ubiti, ne bih isključio atentat. Smatram da je veoma moguće da neke ruske patriote odluče da eliminišu Putina i da bi to mogao da bude kraj rata jer je narod dovoljno patio. On krvari Rusiju i neće to moći zauvijek da radi. Verujem da ima dobrih generala kojima se gade tragični gubici života i to bi mogao da bude početak pobune protiv Putina", naveo je Olson.