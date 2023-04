Donald Tramp, bivši predsednik Amerike suočava se sa ozbiljnim optužnicama za zločin.

Bivši američki predsednik optužen je za zločin, a to je opasan trenutak za zemlju koja je već duboko podeljena. Donald Tramp je već prekršio mnoga pravila, a sada kada se našao pod krivičnim gonjenjem stvari bi mogle da se pogoršaju. On pokušava da pridobije svoje pristalice da mu pomognu, a to bi moglo dodatno otežati stvari, piše CNN u svojoj analizi.