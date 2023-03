Naučnici su sakupili veliki broj naučnih dokaza da će se broj turbulencija povećati zbog klimatskih promena.

Izvor: newsweek.com/screenshot

Iako nije prijatno iskustvo, turbulencije su normalan i ponekad neizbežan deo letenja. Ali možda postane i mnogo gore - zbog klimatskih promena. Kao što je svima poznato turbulenciju uzrokuje pomeranje vetra - odnosno nagla promena brzine i smera vetra, posebno unutar mlaznih struja, koja se javlja na kratkoj distanci u atmosferi.

Kada avion udari u ove jake struje vetra, on može gurnuti ili povući avion u različitim pravcima - to je ono što uzrokuje turbulenciju. Komercijalni avioni obično lete visoko iznad ovih šablona kako bi izbegli da se to često dešava, ali to se može dogoditi na mnogo različitih visina.

U studiji iz 2019. objavljenoj u časopisu "Nature", naučnici sa Univerziteta Reding u Velikoj Britaniji otkrili su da je vertikalno pomeranje u mlaznim strujama poraslo za 15 procenata od 1979. godine. Koautor studije Pol Vilijams, profesor atmosferskih nauka na Odseku za meteorologiju Univerziteta u Redingu, rekao je za Njuzvik:

"Sakupili smo veliki broj naučnih dokaza da se turbulencija povećava zbog klimatskih promena. Nevidljiva forma koja se zove turbulencija čistog vazduha, koja je, zbog klimatskih promena, sada 15 odsto jača nego 1970-ih. Očekujemo dalje jačanje u narednim decenijama, možda se čak udvostruči ili utrostruči to pomeranje vetra što će izazvati još teže turbulencije".

Čini se da se situacija odvija u realnom vremenu. Poslednjih meseci bilo je nekoliko incidenata koji su uključivali teške turbulencije. Početkom marta, sedam osoba je hospitalizovano nakon što su teške turbulencije pogodile let Lufthanze iz Ostina u Teksasu za Frankfurt u Nemačkoj, preneo je NBC. Let, sa 184 osobe, uključujući članove posade, bio je primoran da se preusmeri, ali je na kraju bezbedno sleteo.

U decembru 2022. godine, let "Havaiian Airlinesa" koji je krenuo iz Finiksa u Arizoni za Honolulu na Havajima, naišao je na teške turbulencije u kojima je povređeno 25 ljudi. Kako su preneli iz "Havaiian Airlines", na letu je bilo 278 putnika, osam stjuardesa i dva pilota. Turbulencija je bila toliko jaka da je oštetila unutrašnjost aviona. Incidenata je bilo i prethodnih godina, što ukazuje da se problem pogoršava već neko vreme.

Godine 2021, let "American Airlinesa" na putu za Floridu preusmeren je u Luizijanu nakon što je turbulencija povredila 10 ljudi u avionu. U 2019. godini, najmanje 35 ljudi je povređeno nakon što je let Er Kanade, koji je putovao iz Toronta u Kanadi do Sidneja u Australiji, pogodile iznenadne turbulencije. Let je prinudno sleteo u Honolulu.

Nedavno su stjuardese zatražile da se "bebe u krilu" na letovima zabrane. Na većini komercijalnih letova, deci od dve godine ili mlađoj je dozvoljeno da sede u krilu roditelja tokom leta. Međutim, nedavni incidenti ekstremnih turbulencija izazvali su zabrinutost Udruženja stjuardesa (američki - AFA-CVA), jer smatraju da će doći do ozbiljnih povreda ako se ovo nastavi. Sara Nelson, liderka AFA-CVA, rekla je za Vašington post da je ovo zabrinjavajuće decenijama, a ne samo sada.

"Nedavno smo videli kako avioni prolaze kroz turbulencije i propadaju sa visine od 4.000 metara u deliću sekunde. Od G-sila, ni majka, ni otac, ne mogu da sačuvaju svoje dete. To je jednostavno fizički nemoguće", rekla je ona za novine.

Jedno dete na letu Lufthanze sedelo je u krilu jedne majke i izletelo joj iz naručja, prenosi Independent. Jedan putnik je rekao da je avion krenuo "slobodan pad", a da su ljudi "leteli u vazduh", a neki su čak i udarili u plafon aviona. Naučnicima još uvek nije jasno kada bi se tačno situacija mogla pogoršati. Ali nije tajna da se klimatske promene ubrzano pogoršavaju.

Istraživači sa Univerziteta Reding procenjuju da bi klimatske promene izazvane ljudskim faktorom mogle da dovedu do trostruko češćih turbulencija u periodu od 2050. do 2080. Ali nije jasno da li će to povećati broj povreda koje se vide na komercijalnim letovima. I iako je bilo nekoliko nedavnih slučajeva ozbiljnih turbulencija, to još ne znači da je to već nova norma ili povezana sa klimatskim promenama.