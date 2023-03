Nezavisni portal Meduza je opisao najnovije stanje na bojištima u Ukrajini.

Izvor: youtube/militarian/screenshot

Ukrajinska vojska istrajava u odbrani Bahmuta, grada na istoku koji je mesecima pod brutalnim napadima, uprkos činjenici da se njena situacija u gradu još nije poboljšala.

U međuvremenu, ruske trupe su sada u ofanzivi kod Avdijevke, gde se nadaju da će zauzeti utvrđenu oblast severno od Donjecka. Ruska vojska takođe napreduje ka Kremini, severno od Bahmuta. Međutim, počinju da se pojavljuju prvi znaci početka ukrajinske kontraofanzive, sudeći po dokazima prijavljenim u regionima Donbasa i Zaporožja, piše nezavisni portal Meduza. Ovo je najnovije stanje na bojištima.

Bahmut

Ukrajinska komanda prebacila je značajne resurse u oblast Bahmuta. Nekoliko svežih bataljona koncentrisanih na jednoj određenoj lokaciji sprečavaju plaćenike Vagnerove grupe da u potpunosti opkole grad. Do sada su ukrajinski branioci uspešno sprečili ruske trupe da preuzmu kontrolu nad putem koji vodi zapadno od Bahmuta preko Hromova, koji služi kao glavna linija snabdevanja Ukrajine.

Formacije grupe Vagner napadaju jugozapadni izlazni put iz grada, koji je sada uglavnom neupotrebljiv za ukrajinsku vojsku. Ukrajinci napadaju ruske jedinice koje se nalaze duž puta. U okolini Ivanivske to je rezultiralo povlačenjem Vagnerove grupe sa prednjih pozicija.

Ukrajinske snage ne idu tako dobro u samom Bahmutu i ​​drugde u njegovim predgrađima. Ruski plaćenici prodiru i severno i južno od centra grada. Najveći deo industrijske zone severno od grada (uključujući tamošnju metaluršku tvornicu) je osvojen. Na jugu Bahmuta Vagnerove formacije stigle su do Marijupoljske ulice, iza koje bi se nalazile u neposrednom centru grada.

Vagnerovci su najviše napredovali u severnom predgrađu Bahmuta. Napredujući prugom Bahmut-Časiv Jar, stigli su do Bodanivke i Orikovo-Vasilovke, gde sada koriste nove uzvišene položaje. Ovo predstavlja stvarnu pretnju, kako za Bahmut, koji je opkoljen, tako i za plaćeničke trupe koje se približavaju Časiv-Jaru sa severoistoka. Osim toga, Prigožinove snage napreduju putem Bahmut-Kramatorsk, gde su već zauzele malo selo Zaližnjanske, takođe dostižući uzvišene položaje.

Avdijevka

Ruska federalna armija pokrenula je ofanzivu severno i jugozapadno od Avdijevke. Do tada su grad i njegova predgrađa svakodnevno granatirani nekoliko nedelja. Izvori sa obe strane priznaju značajan napredak invazionih snaga severno od Avdijevke. Neki izvori tvrde da je Krasnohorivka, na primer, zauzeta, a da se ruske trupe sada kreću na zapad sa te lokacije. Međutim, još uvek nema vizuelnih dokaza da je to zaista tako. Prema nekim ruskim izvorima, ruska vojska se ojačala samo u Krasnohorivki, dok se teške borbe nastavljaju sa ogromnim gubicima za rusku stranu.

Ruske snage definitivno trpe velike gubitke jugozapadno od Avdijevke. Ruska ofanziva na ovom području stvara krizu za ukrajinsku komandu. Avdijevka je sada na pola puta do potpunog opkoljavanja. Ako Ukrajinci na kraju budu morali da napuste grad, to će dovesti do kolapsa celog fronta severno od Donjecka. Zadržavanje grada, s druge strane, zahtevalo bi mobilizaciju rezervnih trupa koje se ukrajinska vojska nada da će spasiti dok ne bude spremna da pokrene kontraofanzivu u punom obimu. Uprkos tome, deo ovih rezervi je već usmeren na Bahmut, piše Meduza.

Zaporoška oblast

Po prvi put posle dugo vremena, Ukrajina pokreće veliki napad na Zaporošku oblast. Jugoistočno od Orihiva, ukrajinska formacija nepoznate veličine pokušala je da se probije na jug putem za Tokmak. Ruske snage su odbile ovaj napad, a ukrajinske snage su izgubile nekoliko jedinica oklopnih vozila. Ovo je možda bila borbena izviđačka misija ili remetilački manevar sa ciljem da primora Rusiju da koncentriše više svojih rezervi na ovom segmentu, otvarajući put za veliku ofanzivu negde drugde.

Rusija strahuje

Prema podacima britanskih vojnih obaveštajnih službi, od početka ovog meseca vode se teške borbe na severu ukrajinske istočne oblasti Luganska. Borbe se vode oko gradova Svatov i Kremina, koje su ruske snage zauzele na početku invazije, prema najnovijim informacijama britanskog Ministarstva odbrane.

Ranije ove godine, ukrajinske snage su se približile neposrednim prilazima Kremini, ali su ruske trupe od tada delimično povratile kontrolu. Moskva uglavnom pokušava da odbrani svoje tlo na severoistoku, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Ruski komandanti strahuju da je ovo jedna od oblasti gde bi Ukrajina mogla da pokuša "velike ofanzivne operacije", saopštilo je Ministarstvo odbrane.