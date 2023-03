Obdukcija tijela Rašima Kartera otkrila je da je on obezglavljen, što ukazuje na jezivo ubistvo.

Rašim Karter, Afroamerikanac iz Misisipija, tvrdio je da je bio na meti bjelaca u svojoj zajednici, a pronađen je mrtav samo nekoliko dana nakon što se majci i policiji požalio da mu prijete. Porodica mladića iz Misisipija pozvala je na pokretanje federalne istrage o njegovoj smrti, tvrdeći da policijsko objašnjenje, u koje se navodi da on nije umro pod sumnjivim okolnostima, nije istinito.

Nedavno objavljeni nezavisni izvještaj o obdukciji tijela Rašima Kartera otkrio je da je on obezglavljen, što ukazuje na jezivo ubistvo. Neposredno prije smrti on je prijavio da je bio na meti grupe bjelaca koji su ga pratili i vrijeđali ga na rasnoj osnovi.

Njegova porodica je bijesna i zahtijeva novu istragu o njegovoj smrti, kako bi odgovorna osoba bila izvedena pred lice pravde. Tokom konferencije za novinare, advokat porodice, Ben Kramp, izjavio je da "on nije umro prirodnom smrću, već da je ubijen".

Kartera su navodno pratili i maltretirali, prije nego što je pronađen mrtav u šumi u blizini Tejlorsvila u državi Misisipi. Njegova porodica je skeptična, tvrde da vlasti nisu dobro obavile istragu, pa su odlučili da angažuju privatnog detektiva, koji je iznio nove uznemirujuće detalje, među kojima su i tvrdnje da je tijelo pronađeno sa isječenim genitalijama.

Kobnog dana Rašim je pozvao majku Tifani i rekao joj da ga grupa bjelaca prati i da ga vrijeđaju. Ona je sve vrijeme bila na vezi dok je on razgovarao sa policajcima koje je zamolio da ga otprate do njegovog hotela u Lorelu. Oni su to odbili jer oni ne rade u tom gradu.

Ona je takođe čula kako je neko njenom sinu rekao da ne može da ostane u stanici i da mora da ode, piše Mirror. Kada je njegovo tijelo pronađeno, kancelarija lokalnog šerifa je saopštila da nema razloga da vjeruju da je ta grupa mladića umiješana u njegovu smrt. Nezavisna obdukcija pokazala je da je Karterova glava bila odsječena od ostatka tijela.

Medicinski vještak je zaključio da tačan uzrok smrti nije moguće da se utvrdi zbog stanja u kom je tijelo pronađeno. Izvještaj sa obdukcije takođe je ukazivao da su neke kosti na njegovom tijelu bile slomljene.

Izvještaj takođe nije pružio ubedljive dokaze u vijezi sa tvrdnjama o sakaćenju genitalija, pošto je forenzičar imao samo kosti. Advokat porodice je tokom konferencije rekao da na vilici nije bilo zuba.

Nezavisni stručnjak kog je angažovala porodica tvrdi da su Karterove kosti polomljene glatkim presjekom, kao i da je u njegovim ustima pronađen razgrađen polni organ. Ovi navodi su u suprotnosti sa tvrdnjom policije da je Rašima napala životinja.