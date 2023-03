Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da će ruska vojska da izvadi američki dron sa dna mora zarad svojih interesa.

Ruska vojska će podići američki dron sa dna mora ako smatra da je to neophodno iz bezbednosnih interesa, siguran je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov. "Ovo je prerogativ vojske. Ako oni smatraju da je neophodno za naše interese i našu bezbednost da to urade u Crnom moru, oni će to učiniti“, rekao je portparol Kremlja novinarima u četvrtak. Tako je odgovorio na pitanje da li će Rusija pokušati da podigne dron sa dna mora i prouči ga.