Bajdenov savjetnik Džon Kirbi je rekao da oboreni dron nije izvučen iz Crnog mora.

Izvor: YouTube/screenshot/CBS News

Savetnik američkog predsjednika Džozefa Bajdena za nacionalnu bezbjednost Džon Kirbi rekao je danas u intervjuu za CNN da izviđačka vojna bespilotna letjelica MK-9 Reaper nakon jučerašnjeg incidenta nije izvučena sa dna Crnog mora, dodajući da je moguće da možda nikada neće.

"Nisam siguran da ćemo uspjeti da ga izvučemo. More je veoma, veoma duboko na mjestu gdje je pao. Još uvijek pokušavamo da procijenimo da li je moguće izvršiti bilo kakvu operaciju oporavka, ali to bi mogla biti nemoguća misija. Učinili smo sve što smo mogli da minimiziramo vrijednost obavještajnih podataka koje neko ko se dočepa tog drona može dobiti“, dodao je on.

Da podsjetimo, ruski borbeni avion srušio je dron američkog vazduhoplovstva iznad Crnog mora, saopštio je američki zvaničnik upoznat sa incidentom. Kako je izjavio zvaničnik, dron i dva aviona nalazili su se iznad međunarodnih voda iznad Crnog mora kada je jedan od ruskih aviona namerno poletio ispred i ispustio gorivo ispred bespilotne letjelice. Jedan od mlaznjaka je potom oštetio propeler koji je postavljen na zadnjem dijelu drona, rekao je zvaničnik. Oštećenje propelera primoralo je SAD da obore dron u međunarodnim vodama u Crnom moru.