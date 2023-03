Šef Vagner grupe je rekao da su Rusi udaljeni kilometar od centra Bahmuta .

Izvor: YouTube/Wiki4All/Printscreen/Twitter/screenshot/Archer83Able

Rusi su trenutno udaljeni samo nešto više od kilometra od centra Bahmuta, grada koji ruska vojska pokušava da osvoji od ljeta, izjavio je u subotu vođa paravojne grupe Vagner Jevgenij Prigožin. "To je zgrada opštine, administrativni centar grada", rekao je on, pokazujući sa krova u Bahmutu.

"Do tamo je kilometar i dvesta metara. Ovo je to područje, tu se vode bitke", rekao je on u video snimku koji je objavila njegova kompanija Konkord. Ove izjave nezavisni izvor nije mogao da potvrdi. "Najvažnije je nabaviti pravu količinu municije i nastaviti dalje", kaže Prigožin, koji je u otvorenom sukobu sa ruskom vojnom hijerarhijom oko nabavke municije za koju kaže da je ključna za nastavak napada na Bahmut.

Prigožin najavio otvaranje regrutnih centara

Prigožinovi vojnici su na prvoj liniji u bici za Bahmut, u kojoj su obje strane pretrpele velike gubitke. Prije početka sukoba, Rusi su nekoliko nedelja pokušavali da opkole grad od oko 70.000 stanovnika i uspjeli su da presjeku nekoliko važnih puteva koji su snabdjevali ukrajinsku vojsku.

Dok posmatrači sumnjaju u strateški značaj Bahmuta, ta bitka, najduža otkako je počela ruska ofanziva prije više od godinu dana, dobila je simboličan značaj i za Kijev i za Moskvu, koje bi posle nekoliko ponižavajućih neuspjeha ovdje željele da pobjede. Šef Vagnera je u petak najavio da otvara 58 regrutnih centara u 42 grada u Rusiji kako bi pokušao da obnovi svoju vojsku, koja je pretrpjela velike gubitke na istoku Ukrajine.