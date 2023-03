Prema zvaničnoj verziji, pretpostavlja se da su se Frenk Moris i braća Džon i Klarens Englin udavili, nakon što su pobjegli iz zatvora Alkatraz.

Izvor: wikipedia.org/screenshot

Prošlo je 60 godina od kada je prestao sa radom zatvor na istoimenom ostrvu, poznat po maksimalnoj bezbjednosti - Alkatraz. Malo ostrvo u sredini zaliva San Franciska u Kaliforniji u SAD u početku je služilo kao svetionik i vojno utvrđenje. Kasnije to mjesto postaje federalni zatvor za najveće zločince, a skoro sedam decenija kasnije, Alkatraz je istorijska i turistička atrakcija koju nadzire Nacionalni park "Golden gejt".

Upravnici Alkatraza voljeli su da kažu da iz njega nikad niko nije pobjegao živ. Ali to nije spriječilo američke šerife da nastave potragu za trojicom muškaraca koji su uspjeli da pobjegnu s ostrva 1962. godine. Prema zvaničnoj verziji, pretpostavlja se da su se Frenk Moris i braća Džon i Klarens Englin udavili u ledenim i nemirnom vodama Zaliva San Franicska.

Ima poprilično njih, međutim, koji vjeruju da oni jesu uspjeli da isplivaju na obalu i da se od tada skrivaju. Čak i nećaci dvojice braća pričaju u najnovijem dokumentarcu prikazanom na "Histori" kanalu, da se oni nisu udavili. Oni su rediteljima pružili i čvrste dokaze da su Džon i Klarens Anglin živjeli na farmi u Brazilu 1975, te da su možda i dalje živi.

Glave od papira

Većina zatvorenika koja je pokušala da pobjegne sa Stene, kako je zatvor postao poznat, uhvaćena je ili se udavila. Ali ovo je bio jedno od najodvažnijih i najsloženijih bjekstava u ozloglašenoj istoriji zatvora - i uključivalo je kašike, glave od papira i gumene kabanice.

Sve je počelo kopanjem kašikama po betonu oko otvora za ventilaciju u njihovim ćelijama i uređajem nalik bušilici napravljenom od usisivača. Vježbanje sviranja harmonike prigušilo je zvuke bušenja, a karton je pažljivo postavljan da pokrije svaku rupu kako je ona rasla. Sapun je postao zamjena za uklonjene zakivke.

Izvor: Profimedia

Kad je došlo vrijeme, provukli su se u hodnik za održavanje i uputili se na krov. Stražari koji su povremeno išli u obilazak proveravali su lica svih zatvorenika. Činilo se da trojica bjegunaca čvrsto spavaju, a čuvari su bili nesvijesni da su to glave od papira sa pravom nalepljenom kosom, sakupljenom iz zatvorske berbernice.

Trojka je stigla do krova i uprkos reflektorima, krenula da se penje preko visoke ograde od bodljikave žice. U mrtvom uglu kule stražare upotrijebili su improvizovane mehove da naduvaju čamac napravljen od gumenih kabanica.

Četvrti član bande nije uspio da ukloni rešetku na svom otvoru za ventilaciju dovoljno brzo i kad je uspio da se probije, ostali su već otplovili u Zaliv San Franciska - u svoju smrt ili slobodu - zavisi od toga u šta vjerujete. Ostatke čamca voda je izbacila na obližnje ostrvo, ali ovi ljudi više nikad nisu viđeni.

Otvoren slučaj

"Mislim da postoje velike šanse da su preživjeli. Teško je reći. Slučaj moramo da ostavimo otvorenim budući da nijedno tijelo nikad nije pronađeno, ali oko mjesec dana pošto su pobjegli, u julu 1962, norveški teretni brod video je jedno tijelo kako pluta u okeanu 15 milja od mosta Golden Gejt. Imalo je zatvorsku uniformu - mornarski kaput i par tankih pantalona - sličnu onome što su nosili zatvorenici. Nije bilo drugih nestalih ljudi u tom periodu", kaže američki šerif Majkl Dajk.

On misli da je to moglo da bude tijelo Frenka Morisa, vjerujući da bi se braća Englin starala jedan o drugom. Ali neizvjesnost njihove sudbine izrodila je legendu. Knjige i dokumentarci nastavili su da sumnjaju u to da su se udavili i pretpostavljali su da su zapravo uspjeli da se dokopaju obale. Klint Istvud je igrao Frenka Morisa u filmu iz 1979. godine Bjekstvo iz Alkatraza.

Jedna TV serija rekonstruisala je bjekstvo u vrlo sličnim uslovima i zaključila da su oni mogli da prežive.

"I dalje dobijam prijave s vremena na vrijeme u vezi sa slučajem, a i dalje su aktivni nalozi za njihovo hapšenje. Zato što je slučaj još uvijek otvoren, mi moramo da ih tražimo. Većina tragova nisu zapravo dobri niti kredibilni. Otprilike 99 odsto njih nisu tačni", kaže Dajk koji je lično vodio istragu više od 10 godina.