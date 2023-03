#Niedersachsen#Bramsche

‼️ 19-Jährige getötet: 20-Jähriger in Untersuchungshaft

Nach der Tötung einer 19-Jährigen in Bramsche (Landkreis Osnabrück) sitzt ein 20-Jähriger in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wg Mordverdachts.https://t.co/NnAPgEeWeGpic.twitter.com/ofAK6iqlbb