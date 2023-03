Kineski mirovni plan u 12 tačaka probudio je gomilu kontroverzi ali i razotkrio kinesku viziju budućnosti.

Taj plan u neku ruku više deluje kao mišljenje nego konkretan i izvodljiv plan sa dosta opštih mesta. Ono što je poljujalo kredibilitet ovog predloga jeste da on dolazi dan posle glasanja na Generalnoj Skupštini OUN na kojoj je još jednom zatraženo hitno povlačenje ruskih snaga i ponovoljena je osuda agresije. Kineska uzdržanost se tumači na nekoliko nivoa. Prvi je da se Kina nalazi u potrazi za nekom svojom mirovnom inicijativom koja će napraviti jedinstvenu dinstinkciju od inicijative koju predvodi SAD i većina sveta (141. država). Drugi nivo je da Kina na ruskoj agresiji pokušava da profitira kako bi promovisala svoju Globalnu inicijativu za bezbednost bez značajnijeg rizika za dodatnu konfrontaciju sa SAD. Ovo je vrlo izgledan scenario u kome ako dođe do sloma Rusije sa svim međunarodnim i unutrašnjim posledicama NR Kina postaje akter koji može na tome kapitalisati i reći da su principijelno bili za mir. I u svakom scenariju se mogu pozvati na uzdržanost. Što je ispravan pravac ukoliko se ovaj mirovni plan od 12.tačaka prihvati od strane SAD i EU kao akcija neutralne države. Videli smo da plan nije naišao na takvo odobrenje već je vrlo brzo protumačen kao potvrda „pro-ruske“ neutralnosti. Ide se toliko daleko u pojedinim analizama i tvrdi se da bi Kina podržala Rusiju isporukom oružja da ne postoji opasnost od ekonomske izolacije odnosno sankcija pa čak i pomorske blokade koju Kina još nije u stanju da prevaziđe. To nije scenario u kome bi Kina htela da učestvuje. A i nema razloga. Ono za šta Kina ima razloga jeste da se stavi na čelo političkog Istoka i svojim akcijama preotme tron od Rusije. Vredi se podsetiti izjave predsednika Si Đinpinga u Nur-sultanu gde je potvrdio posvećenost zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kazkstana kome ne preti opasnost od NATO-a već od ruskog indertizma i pozivanja na „drevne ruske zemlje“.