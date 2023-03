Ruski tajkun Oleg Deripaska je rekao da neće biti novca već sledeće godine.

Izvor: YouTube/CNBC/Printscreen

Oligarh Oleg Deripaska rekao je da bi Rusija mogla ostati bez novca do sledeće godine, osim ako zemlja ne obezbjedi investicije iz "prijateljskih“ zemalja, pošto zapadne sankcije uzimaju danak. Deripaska, energetski i metalurški tajkun koji je nekada bio najbogatija osoba u Rusiji, rekao je u danas na investicionoj konferenciji u Sibiru: "Neće biti novca već sledeće godine. Biće nam potrebni strani investitori.”

Deripaska, koji je podložan sankcijama Velike Britanije, SAD i EU zbog ruske invazije na Ukrajinu, rekao je da su sredstva na izmaku i da je "zato je ruska vlada već počela da nas trese i traži pare“, navodi Blumberg. On je rekao da Rusija pati od "ozbiljnog“ pritiska zapadnih sankcija i da će zemlja i njeni biznisi morati da traže druge zemlje sa "ozbiljnim resursima“ za ulaganja.

Izvor: YouTube/printscreen/Daily Mail

"Mislili smo da smo evropska zemlja. Sada, u narednih 25 godina, više ćemo razmišljati o našoj azijskoj prošlosti“, rekao je Deripaska, koji je osnivač Rusala, najvećeg proizvođača aluminijuma van Kine. Ova izjava se desila uoši evropskog rejtinga agencije Skop koja je upozorila da bi budžetski deficit Rusije mogao porasti na 3,5% bruto domaćeg proizvoda (BDP), u poređenju sa vladinom prognozom od 2% BDP-a. U 2022. zvanični manjak je iznosio 2,3%.

Skop je naveo da je to zbog nižih prihoda od izvoza nafte i gasa, pošto se Zapad odviknuo od ruske energije. "Sankcije i rat ograničavaju fiskalnu fleksibilnost Rusije... zbog nižih prihoda od izvoza energije, veće potrošnje u vezi sa ratom i stalnog pada BDP-a“, navodi se u izvještaju Rojtersa. "Za sada, Rusija može relativno lako da finansira svoj deficit povlačenjem fonda nacionalnog bogatstva, koji će iznositi samo 3,7% BDP-a do kraja 2024. sa 10,4% BDP-a na kraju 2021. Agencija za procenu ocenila je da bi ogromna potrošnja Rusije na rat dugoročno naškodila njenoj ekonomiji, jer je to na račun ulaganja u infrastrukturu, digitalizaciju, stanovanje i zaštitu životne sredine", navodi se.