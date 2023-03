Preživjeli putnici iz brzog voza, u kojem je bilo oko 350 ljudi, rekli su da se sjećaju samo da se voz naglo zaustavio, nakon čega je vagone zahvatio plamen.

Izvor: Profimedia

Nevjerica, očaj i bijes vladali su u srijedu u Grčkoj nakon što je desetine ljudi poginulo u najgoroj željezničkoj nesreći u istoriji zemlje. Najmanje 36 ljudi je poginulo u nesreći, koja se dogodila 534 kilometra sjeverno od Atine, kada se brzi putnički voz koji je išao ka Solunu sudario sa nadolazećim teretnim vozom na istom koloseku prije nego što je iskočio iz šina i zapalio se.

Preživjeli putnici iz brzog voza, u kojem je bilo oko 350 ljudi, rekli su da se sjećaju samo da se voz naglo zaustavio, nakon čega je vagone zahvatio plamen. Mnogi su od plamena pobjegli kroz prozore, a drugi su prilikom sudara izletjeli iz vozi i pali 40 metara dalje. Prvi spasioci pretražuju tinjajuće ostatke voza. U obližnjem gradu Larisa, desetine ljudi okupilo se u lokalnoj bolnici čekajući vijesti o svojim najmilijima.

Nikos Makris je sa suprugom sjedio na trotoaru ispred bolnice, čekajući vijesti o svojoj snaji, koja je bila u posjeti porodici u Atini. Drugi su čekali u prizemlju bolničke zgrade, mnogi od njih su plakali. "Ona je nestala. Čekamo ovdje od dva ujutru ", rekao je on. Makris je rekao da se njegova snaja nalazila u prednjem dijelu voza gdje je, prema riječima vatrogasaca, posle sudara temperatura porasla na 1300 stepeni Celzijusa. "Sada čekamo DNK test. Bićemo srećni ako budemo imali tijelo koje možemo da sahranimo", rekao je on.

Još nije poznato kako su vozovi završili na istom kolosjeku. "Zbog greške jednog idiota, stradalo je toliko djece i ljudi", rekao je on. Njegova žena je plakala. Drugi su bili veoma ljuti. Rođak jedne od žrtava je uzviknuo: "Neki gad mora da plati za ovo".

Mnoge od žrtava bili su studenti koji su se vraćali kući u Solun posle produženog vikenda zbog početka grčkog pravoslavnog posta. "Ćerka me je pozvala i rekla: 'Gorimo'", rekao je jedan čovjek državnoj televiziji ERT. " Kosa joj se zapalila, vrisnula je".

"Nastala je panika, kablovi su se zapalili, vatra se odmah proširila, i dok smo se okretali gorjeli smo, vatra je bila i lijevo i desno od nas“, rekao je 28-godišnji putnik Stergios Minenis.

Drugi putnik u jednom od posljednjih vagona rekao je da je osjetio kako se voz tresao i potom prevrnuo.

"Uspio sam da izađem i krenem napred, voz je bio savijen pod uglom od 90 stepeni, pola je visilo preko litice i gorjelo. Na mjestu gdje sam stajao bilo je pet povrijeđenih", rekao je on.

Dolina Tempe, gdje se nesreća dogodila, ima lošu reputaciju po nesrećama. U saobraćajnoj nesreći u tom kraju 2003. godine poginulo je 23 školske djece.

Kostas Karamanlis podnio je ostavku na mjesto grčkog ministra za infrastrukturu i saobraćaj. "Kada se desi nešto tako tragično, nemoguće je nastaviti i pretvarati se da se nije dogodilo... To se zove politička odgovornost. Iz tog razloga najavljujem ostavku na funkciju ministra za infrastrukturu i saobraćaj. To je ono što smatram svojom dužnošću da uradim, u znak poštovanja prema sjećanju na ljude koji su tako nepravedno stradali i da preuzmem odgovornost za greške grčke države i grčkog političkog sistema kroz istoriju". Od srca izražavam tugu i podršku porodicama žrtava, rekao je on.

Šef sindikata koji predstavlja radnike Grčke helenske željezničke organizacije (OSE) kaže da je prvi zaključak istrage o nesreći da je do nje došlo zbog ljudske greške. Međutim, kako prenose lokalni mediji, Nikos Cikalakis takođe kaže da je za ovakav incident potrebno više faktora i da još nije poznata potpuna slika okolnosti.