Policija u Indoneziji uhapsila je ženu (28) koja je odsjekla polni organ svom dečku jer joj je prijetio da će objaviti njihov intimni snimak ukoliko ona ne spava ponovo sa njim, prenosi "Dejli Mejl". On ju je spopao u subotu, a ona nije bila raspoložena za to i zbog toga je došlo do verbalne rasprave sa krvavim epilogom.