Bjeloruski predsjednik je istakao da je to krajnje neobičan korak za kinesku politiku.

Izvor: YouTube/screenshot/SkyNews/euronews (in English)/News18

Značaj Kine za cijeli svijet je veliki jer ni jedan problem na međunarodnoj sceni ne može biti riješen bez njenog učešća, rekao je danas predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko u intervjuu za kineske medije.

U tom kontekstu, bjeloruski lider je dodao da će predstojeće obraćanje kineskog predsjednika imati veliki značaj i upozorio da bi na njega trebalo da obrate pažnju oni kojima će ono i biti upućeno.

"Znam da će kineski predsjednik Si Đinping danas ili sutra održati govor ili objaviti izjavu povodom konflikta u Ukrajini. Molim vas da obratite pažnju na to, jer je to krajnje neobičan korak za kinesku politiku. Kinezi su uvijek precizni i na oprezu. Ne miješaju se u stvari u koje ne treba da se miješaju. Ako u Kini smatraju da njihovo miješanje u neko pitanje ne bi dovelo do željenog rezultata, oni inicijalno neće ni preduzeti nikakve korake", izjavio je predsjednik.

Zbog svega toga, Lukašenko smatra da će obraćanje kineskog predsjednika imati veliki značaj, jer to znači da će dovesti do bitnih promena.

"Nijedan problem danas se ne može riješiti bez učešća Kine. Ukoliko su u Kini odlučili da se izjasne po tom pitanju i to preko svog najvišeg zvaničnika, Si Đinpinga, to će imati ozbiljne posljedice. I ukoliko poruku kineskog predsjednika ne budu dobro čuli oni kojima je ona upućena, i to će imati ozbiljne posljedice", upozoravaju danas iz Minska.