Vođa paravojne grupe Vagner Jevgenij Prigožin još jednom je "stao na žulj" Vladimiru Putinu.

Izvor: YouTube/Wiki4All/Printscreen

Šef ozloglašene ruske paravojne grupe plaćenika pod nazivom Vagnerova grupa Jevgenij Prigožin optužio je načelnika Generalštaba i ministra odbrane za izdaju, čime je otvorio najdublji sukob sa moćnicima u vrhu ruske vlade.Ove nedelje, Prigožin se mogao čuti u audio porukama na društvenim mrežama kako se obraća ruskim vojnim liderima sa sve otvorenijim neprijateljstvom. Njegove optužbe za izdaju zasnivaju se na tezi da načelnik Generalštaba i ministar odbrane uskraćuju municiju i druge zalihe njegovih boraca u Ukrajini, a sve kako bi uništili Vagnerovu grupu. Prigožinove optužbe su teške, direktne i vrlo otvorene:

"Gomila vojnih zvaničnika je odlučila da je ovo njihova zemlja, da su to njihovi ljudi... Odlučili su da će ti ljudi umreti kada im odgovara, kada im se prohte“, rekao je Prigožin u jednoj od audio poruka prepunih vulgarnosti, što je u utorak saopštila njegova pres služba.

Koji je Prigožinov cilj?

Iako je optužba direktna, stručnjaci u Putinovom režimu se pitaju šta je pravi cilj Prigožinovih optužbi, šta on tačno želi da postigne, prenosi Jutarnji list. Neki eksperti spekulišu da se radi o napadima iz straha jer je on možda izgubio podršku ruskog predsednika i zbog toga pokušava da uz javnu galamu dođe do Putina preko vojnog vrha.

Drugi, pak, smatraju da njegovi živopisni i zastrašujući govori - potpuno drugačiji od onih uzdržane vojne elite - otkrivaju, pored potrebe za samopromocijom, i ozbiljne političke ambicije. Nejasno je kakve bi to mogle biti ambicije, ali je očigledno da se Prigožin usmeno obračunava sa trenutno najvažnijim ljudima u Rusiji. Svojim napadima Prigožin redovno prenosi ton antipatije prema vrhu ruske birokratije prema sporosti, nekompetentnosti i neodgovornosti, što je u Prigožinovoj retorici ključni razlog zastoja ruskih vojnih napora.

Reagovalo Ministarstvo odbrane

Rusko vojno rukovodstvo nije ignorisalo Prigožinovo prozivanje, ali je prihvatilo izazov i optužilo Prigožena da nanosi štetu ruskim ratnim naporima. U saopštenju za javnost, Ministarstvo odbrane je čak objavilo spisak municije i vatrene podrške koja je pružena "dobrovoljačkim jedinicama“ tokom operacija u Ukrajini.

"Pokušaji uvođenja raskola u čvrst mehanizam saradnje i podrške među jedinicama ruskih snaga su kontraproduktivni i samo pomažu neprijatelju“, navodi se u poruci Ministarstva odbrane Rusije Prigožinu. Politička tenzija u kojoj se s jedne i s druge strane iznose veoma teške optužbe u zemlji kakva je Rusija teško može da se završi bez žrtava, kako u političkom tako i u bukvalnom smislu te reči. Neki analitičari ocenjuju da se Prigožin svesno pozicionira kao vođa frakcije koja se protivi vojnom vrhu. S obzirom na to da njegova jedinica učestvuje u ratnim operacijama, pozicije koje je zauzimao Prigožin ukazuju na to da se on možda sprema za trenutak kada u Rusiji postane jasno da je vojna intervencija u Ukrajini propala.

Nakon što je obavio prljavi posao regrutovanja hiljada zatvorenika u ruskim zatvorima za režim Vladimira Putina da se 'dobrovoljno' bore u Ukrajini, on je postao jedno od najpoznatijih lica rata. Prema zapadnim informacijama sa ratišta, Vagnerovi plaćenici se vrlo često koriste za najteže ofanzivne akcije, svojevrsno topovsko meso. Trenutno su veoma važni u ruskim ofanzivnim akcijama kod grada Bahmuta, gde učestvuju u frontalnim napadima na obližnja sela. Vagnerijanci su poznati po svojoj okrutnosti čak i prema svojim članovima koji više ne žele da se bore. Zabeleženo je nekoliko brutalnih ubistava ruskih dezertera koji više nisu želeli da učestvuju u samoubilačkim misijama.

Prigožin je direktno optužio načelnika Generalštaba i ministra odbrane Rusije da žele da oslabe Vagnerovu grupu uskraćivanjem snabdevanja, ali ih nije imenovao kao Valerij Gerasimov i Sergej Šojgu. Pre ovih poslednjih optužbi, Prigožin je javno besneo jer mu je vojno rukovodstvo zabranilo novu rundu regrutovanja u ruskim zatvorima, što je, zaključio je Prigožin, sprečavalo pobedu u Bahmutu.

Prema ruskim izvorima, izgleda da Prigožin pokušava da stvori neformalne saveze sa ruskim parlamentarcima koji takođe žele da uzdrmaju ruski vojni vrh. On se takođe drži vođa drugih proruskih vojnih grupa, kao što su Apti Aludinov (komandant Čečena koji se bore za Putina u Ukrajini) ili Eduard Basurin, bivši šef ruskih milicija u regionu Donbasa.

Intrigantno je da je Aladjunov šef - čečenski vojskovođa Ramzan Kadirov - takođe nedavno kritikovao ruske generale, dok je Basurin smenjen u moskovskoj čistki ruskih speratisa u Dombasu. Sve ovo ukazuje na neku vrstu obračuna, ali i na to da se Prigožin ne oseća bezbedno.

Može nešto da govori i činjenica da je Putin tokom nedavnog važnog govora o "uspesima” ruske vojske u Ukrajini izbegao da pomene Vagnerovu grupu uz obrazloženje da ne želi da uznemiri one koje neće pominjati. Prigožin, pak, nastavlja da optužuje ruski vojni vrh za zločine nad vojnicima Vagnerove grupe.