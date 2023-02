Portparol Kremlja Dmitrij Peskov prokomentarisao je jučerašnji istorijski govor Vladimira Putina.

Izvor: Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u poruci Saveznoj skupštini najavio suspenziju učešća Rusije u Sporazumu o smanjenju strateškog naoružanja (START) i dao mnoge druge važne izjave. Pres-sekretar šefa države Dmitrij Peskov, govorio je u intervjuu za TASS o proceduri za suspendovanje Ugovora START i o izgledima za rusko-američke kontakte, a odgovorio je i na druga aktuelna pitanja.

Na pitanje novinara od kog trenutka Ruska Federacija obustavlja učešće u Ugovoru START on je odgovorio: "Na osnovu činjenice da je ovaj sporazum svojevremeno ratifikovao ruski parlament, biće potrebno odobrenje u parlamentu. To nije povlačenje, to je suspenzija. Predsjednik je posebno naglasio da je riječ o suspenziji, ali da to ipak treba da se formalizuje na ovaj način preko parlamenta."

Da li je Moskva unapred upozorila Vašington da će takvu najavu dati Putin? Peskov je kratko odogovrio:"Ne."

Na temu planova budućih razgovora sa američkim predsjednikom Džoom Bajdenom Peskov je odogovrio negativno. "Ne, vi i ja smo čuli prvu reakciju na ovu odluku gospodina generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, prvu reakciju gospodina državnog sekretara SAD Entonija Blinkena. Kontakti još nisu planirani", rekao je on.

Novinar je pitao da li "vruća linija između Kremlja i Bijele kuće", nastala posle karipske krize, nastavlja da funkcioniše? Da li ga lideri mogu koristiti u bilo kom trenutku?

Peskov je odogovorio: "Naravno, mogu da ga koriste ako žele. Ali nije bilo takvih situacija. U narednim danima se može očekivati novi koncept spoljne politike."

U poruci predsjednika Putina je pomenuta i ova tema – o sporazumima iz Minska. U svetlu nedavnih izjava bivše kancelarke Njemačke Angele Merkel, i bivšeg predsjednika Francuske Fransoa Olanda i bivšeg predsjednika Ukrajine Petra Porošenka, da li je Kremlj takođe spreman da širom otvori zavjesu o tome kako su se ti pregovori odvijali u Minsk? Možda objaviti, skinuti tajnost sa transkripta – ko je šta rekao, šta je rekla Merkelova, šta je rekao Oland? Ili je to još uvijek tajna?

"Mi to skoro nikada ne radimo, a nećemo ni sada. Tada niko nije otkrio detalje. Merkelova, Oland i Porošenko su jednostavno rekli da ove dokumente ne shvataju ozbiljno i da su ti dokumenti paravan da se Ukrajina na pravi način pripremi za rat. To je sve. Nasuprot tome, predsjednik Putin je mnogo uradio i uložio mnogo napora da primijeni ove sporazume i primora ukrajinsku stranu da ispuni svoje obaveze. Ali, nažalost, sada već shvatamo da je to u to vrijeme bilo nemoguće.