Njemački kancelar Olaf Šolc uputio poruku Rusiji, a Ukrajini obećao veću podršku. "Njemačka je najveći snabdjevač te zemlje oružjem i to će i ostati".

Izvor: Profimedia

Njemački kancelar Olaf Šolc obratio se na Bezbednosnoj konferenciji u Minhenu i pozvao sve saveznike koji mogu da pošalju tenkove Ukrajini da to i učine. Njemačka je, rekao je on, najveći snabdjevač Ukrajine oružjem i tako će i ostati.

"Prvi put u istoriji, imamo nuklearnu silu koja pokreće imperijalistički rat agresije ovdje, na evropskom tlu. Nemamo prethodno postojeći način za borbu protiv revizionističke, nuklearno naoružane Rusije. Zapad ne smije da srlja, i trebalo bi da pažljivo odmjeri posledice svojih djela, i da usko koordinira sve važne korake sa partnerima alijanse. Jer, u našem komšiluku, u Evropi, odvija se opasni rat. Drago mi je što predsjednik SAD-a, Džozef Bajden, dijeli moje mišljenje, kao i brojni drugi saveznici", rekao je Šolc.

"Nastavićemo da održavamo ravnotežu između podrške Ukrajini i izbjegavanja nenamjerne eskalacije konflikta. To znači da bi svako ko može da obezbjedi tenkove, trebalo to zapravo da učini, i to odmah. Berlin će ubrzati ovu odluku logističkom podrškom, ponovnim punjenjem zaliha i obučavanjem ukrajinskih vojnika. Za mene, to je primjer liderstva koji ljudi mogu da očekuju od Njemačke", rekao je on.

Mnogi su Šolcove komentare protumačili kao promjenu stava Njemačke, ali i kritiku zbog neslaganja između javno iznijetih komentara nekih zapadnih zemalja, i implementacije izrečenog.

Nedeljama je Šolc insistirao da Njemačka nije jedina koja oklijeva, i da se neće sama upustiti u ovo pitanje. Nakon dugog oklevanja, konačno je nemačka vlada iz vojske izvukla moderne "Leopard 2" tenkove za Ukrajinu. Ali to se dogodilo tek nakon što je Poljska zaprijetila da će to uraditi čak i bez dozvole Berlina, jer je u pitanju oružje njemačke proizvodnje.

Zvanični Berlin i dalje čeka evropske partnere da ispune svoja obećanja, a paradoks leži u činjenici da je Njemačka prva bila optužena za odlaganje snabdjevanja Ukrajine tenkovima iz straha da će to dovesti do eskalacije konflikta.

"Sada možemo da kažemo da je Njemačka najveći snabdjevač Ukrajine oružjem na kontinentalnoj Evropi, i nastaviće to da bude. Mudro je biti pripremljen za duži rat, i poslati Vladimiru Putinu poruku da smo spremni da stanemo uz Ukrajinu i tu i ostanemo", rekao je on.

Šolc se, ipak, ogradio i rekao da će se dostavljanje bilo kakvog oružja osim tenkova dogoditi jedino nakon "bliske koordinacije sa saveznicima".