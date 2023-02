Astronom Ante Radonić komentarisao je sumnjive balone na nebu koji su se pojavili iznad Sjedinjenih Američkih Država i Rumunije.

Izvor: Twitter/screenshot/RobSchneider/bennyjohnson

Astronom Ante Radonić gostovao je na televiziji "N1" gde je komentarisao neidentifikovane letelice koje su se pojavile na nebu iznad Sjedinjene Američke Države i Rumunije, a koje su izazvale brojne nedoumice u javnosti, prenosi hrvatski "Indeks". Radonić kaže da je tvrdnja o vanzemaljcima neozbiljna. Rumunija je zbog neidentifikovanih letećih objekata podigla migove.

"Posle prvog velikog kineskog balona, svi su sada malo oprezniji. Balon je na radaru kao mala ptica pa ga je teško pratiti, ali su sada prilagodili radare. Balon je inače bezopasna stvar, ali je evidentno da je ovaj imao uređaje za praćenje i komunikaciju“, rekao je astronom, komentarišući veliki kineski balon koji je prvi od četiri objekta koja su oborili američki borbeni avioni.

"Na tom balonu je bilo 900 kilograma opreme i puno baterija“

Radonić je otkrio šta je bilo na tim balonima. Komentarisao je i odloženi put američkog državnog sekretara u Kinu.

“I sateliti i baloni mogu da lociraju određene komunikacije i da prate i špijuniraju. Na tom balonu je bilo 900 kg opreme i puno baterija. Amerikanci su ga prvo pratili neko vreme i odmah su shvatili da nema sumnje da je špijun balon, a ne meteorološki. Iako nema smisla da državni sekretar prekine putovanje u Kinu zbog balona, mogli su to jednostavno uzeti kao argument u debati. Sada svi prate o čemu se radi, a sada se pojavio balon u Rumuniji. Ali nije bilo potrebe za panikom jer je balona uvek bilo“, dodao je Radonić.

“Gotovo je sigurno o balonima”

Nakon velikog kineskog balona, američki avioni su oborili tri znatno manja objekta. Njihov identitet još uvek nije poznat.

"To su veoma mali baloni i pali su na mestima gde je teško pronaći opremu, a to je mnogo opreme. Dok ne pronađu ostatke, ne mogu da kažu šta je to. Mora da imaju naznake na radarima da su baloni jer da je u pitanju nešto drugo, radari bi to sigurno prepoznali. Dakle, gotovo je sigurno da su baloni i očigledno su nešto sasvim drugo od ovog velikog kineskog“, objasnio je on.

"Poznato je da je to proizvod naše civilizacije“

Otkrio je i ko sve i kakve balone šalje u stratosferu. Naveo je i kome se prijavljuju takvi letovi.

"Ima i amatera koji šalju male balone u stratosferu i prikupljaju podatke i istražuju, ali to se prijavljuje kontroli vazdušnog saobraćaja. Za ova tri balona u Sjedinjenim Američkim Državama ne znamo da li su iz neke firme ili je to neko uradio nelegalno.

Kada ste ranije videli kineski balon, niko nije obraćao pažnju. Takođe, ako ne utvrde čiji je balon i odakle je došao, onda se on kvalifikuje kao neidentifikovani leteći objekat. Amerikanci ga sada nazivaju neidentifikovanim atmosferskim objektom, jer se mogu videti samo u atmosferi, ali ne i u svemiru, jer se tamo sve precizno prati. Zato je poznato da je sve ovo proizvod naše civilizacije“, rekao je Radonić koji je dodao da baloni mogu ići na visinu od 30.000 metara.