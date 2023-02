Iz video snimka se ispostavilo da je gradonačelnik pošteno ispipao guzu neke devojke koja mu je prišla sa namerom da napravi selfi.

Izvor: Twitter/screenshot/LuisGasulla

Enrike Kresto, gradonačelnik Konkordije, grada koji se nalazi na severoistoku provincije Entre Rios u argentinskoj Mesopotamiji, našao se u veoma nezgodnoj situaciji otkako je novinar Luis Gasula pre neki dan na svom Tviter profilu podelio video koji ga je teško kompromitovao.

Iz video snimka se ispostavilo da je pošteno ispipao guzu neke devojke koja mu je prišla sa namerom da napravi selfi, a Gasula je kasnije napisao da je dobio informaciju da je to navodno njegova buduća koleginica, studentkinja novinarstva.

"Najpre su gradonačelnikovi saradnici pokušali da me ubede da je to njegova supruga. Ali, ta lokalna funkcionerka Leticija Ponzinibio, sa kojom Kresto ima četvoro dece, fizički nimalo ne liči na devojčicu sa snimka", napisao je Gasula i dodao da je Kresto nakon što je snimak dospeo u medije rekao da je snimak montiran. "Ali uveravam vas da to nije slučaj", rekao je Gasula.

Les presento al intendente de Concordia, Enrique Cresto.

Es la mano derecha de Urribarri en la provincia.

Así se maneja con una cronista que lo entrevista en televisión

Mano larga en las cuentas públicas, mano larga con las mujeres.pic.twitter.com/ahYQ5LgXUj — Luis Gasulla (@LuisGasulla)February 13, 2023

Portal El Diario je u utorak preneo informaciju da nije u pitanju studentkinja novinarstva, već samo devojka fan koja je preskočila ogradu kako bi se fotografisala sa gradonačelnikom tokom karnevala.

"Poslednjih dana pokušavaju da me prikažu u neprikladnom svetlu. Pristao sam da udovoljim toj devojci koja je htela da se slika sa mnom i to je bilo to, ona se posle toga vratila na svoje mesto. I ništa se drugo nije desilo", napisao je, između ostalog, Kresto u saopštenju za javnost i još jednom naglasio da je neko hteo da izazove skandal ne razmišljajući o posledicama.