Procurio je dokument o kamionima i autobusima u Evropi, proizvođači se žale da će zabrana ugroziti vitalne lance snabdjevanja i predlažu drugi pristup.

Izvor: EPA/WOJTEK JARGILO

Proizvođači vozila i goriva upozorili su evropske zakonodavce da bi zabrana motora sa unutrašnjim sagorjevanjem u sektoru kamiona i autobusa moglo da ugrozi evropsku industriju teretnog saobraćaja, ukoliko bude bila uvedena prerano.

Grupe iz industrije sastavile su pismo uoči današnjeg objavljivanja novih standarda EU za teška vozila, nadajući se da će moći da utiču na ciljeve po pitanju emisije štetnih gasova.

Apeluju na zakonodavce da smatraju motore sa unutrašnjim sagorijevanjem tehnologijom usklađenom sa klimatskim ciljevima EU, sve dok su fosilna goriva zamenjena opcijama sa malo ili nula ugljenika. Među alternativama su biogoriva i e-goriva.

Aktivisti za očuvanje sredine, sa druge strane, apeluju na Evropsku komisiju da što pre zabrani prodaju kamiona sa unutrašnjim sagorevanjem, i da industriju prebaci na električne i vozove koje pokreće zeleni vodonik.

Teška vozila čine oko dva odsto saobraćaja na evropskim putevima, a od njih dolazi čak 28 odsto emisija štetnih gasova.

Evropska komisija navodi da je svaka tehnologija koja može da ostvari dogovorene ciljeve o emisijama dobrodošla, ali cilj od sto odsto smatra se de fakto zabranom motora sa unutrašnjim sagorjevanjem.

Brisel je zauzeo sve čvršći stav po pitanju emisija na putevima, i zabranio prodaju novih automobila na benzin i dizel od 2035. godine. Kada su teška vozila u pitanju, dokument u koji je EURACTIV imao uvid navodi da će za njih vjerovatno rok biti pet godina kasniji, odnosno 2040. godina. Procureli dokument ne pominje izmjene po pitanju ciljeva redukcije emisije ugljenika od 2025. do 2029, i ne navodi ciljeve nakon tog perioda.

Međunarodni sindikat saobraćajnog transporta (IRU) upozorava da sektor kamiona Evrope nije spreman da prihvati prelazak na električne motore.

"Vitalni lanci snabdjevanja, koji građanima EU donose hranu, ljekove i druge neophodne stvari, ne bi trebalo da budu primorani da 'skoče u mrak' i time ugroze svoju stabilnost", rekla je Raluka Marijan iz IRU.

"Kompletno napuštanje sagorjevanja se može opisati samo kao bespotreban i rizičan eksperiment", dodala je ona.

Industriju izuzetno brine nedostatak infrastrukture za punjenje električnih vozila u Evropi. Dok se ambiciozni ciljevi po tom pitanju ne obezbjede legislativom, obavezan prelazak na "čiste" kamione i autobuse bio bi previše rizičan.

Proizvođači vozila i goriva smatraju da bi saobraćajnim operatorima trebalo obezbjediti stimulacije za prelzak na vozila koja ne emituju štetne gasove, umjesto zabrana.

Nevladina organizacija "Transport i životna sredina", međutim, navodi da pošto kamioni imau prosječan životni vek od 18 godina, prodaja modela sa unutrašnjim sagorjevanjem mora da bude zaustavljena do 2035. godine.

"Veliko pitanje za članove Evropskog parlamenta i vlade zemalja je, da li ovaj predlog omogućava da cilj o nultoj emisiji do 2050. ostane dostižan? Ako ne zahtevamo zabranu prodaje kamiona sa unutrašnjim sagorjevanjem do 2035. godine, u suštini ćemo imati kamione na dizel koji zagađuju okolinu sve do sredine 21. vijeka", rekao je Fedor Unterloner iz ove NVO.