Mormonski prorok Samuel Rapli Bejtman je imao intimne odnose sa 20 članova svoje sekte, među koijima je bilo i maljoletnih lica.

Izvor: Coconino County Court Records

Samoproglašeni mormonski prorok optužen je da je držao 20 žena u zapuštenoj prikolici – a neke od njih su bile djeca od samo devet godina. Samuel Rapli Bejtman, rođen u Arizoni, uhapšen je ranije ove godine nakon što je uhvaćen kako prevozi maljoletne djevojčice u prikolici, prenosi Dejli Mejl.

Koliba na točkovima imala kauč i kantu za toalet, a FBI je u petak otkrio šta je sve radio sa žrtvama. Vođa sekte Samjuel (46) se suočava sa optužbama za grupni se*s u koje su umiješane odrasle i maloljetne osobe, kao i sa optužbama za trgovinu ljudima i incest. Prema Miroru FBI je rekao da je taj čovjek "počeo da proglašava da je prorok“ 2019. godine kada je tvrdio da želi da oženi sopstvenu ćerku tinejdžerku. Njegova sekta ima oko 50 sljedbenika, uključujući 20 žena.

On je dozvolio trojici odraslih muškaraca da imaju seks sa njegovim ćerkama – uključujući i 12-godišnjakinju – jer mu je to rekao "Nebeski Otac“. Rekao je: "Bog će popraviti njihova tijela i vratiti opnu u njihovo tijelo. Nikada nisam imao više samopouzdanja u vršenju njegove volje. Sve je to iz ljubavi."

FBI je saopštio da je njegova najmlađa "žena" bila djevojčica od samo devet godina i da se Bejtmen vozio naokolo u Bentliju uprkos tome što su njegove žrtve putovale i živjele u užasnim uslovima. Policija je saopštila da su, kada je Bejtman priveden, u prikolici bile tri mlade djevojke, između 11 i 14 godina, zajedno sa kantom za toalet, ležaljkama i sofom.

Osumnjičeni, koji je svojim terencem vukao prikolicu, bio je sa dvije žene i dvije djevojčice mlađe od 15 godina. Bejtman je kasnije uhapšen i lokalno optužen po tri tačke za zlostavljanje djece. Njegov advokat Adam Zikerman rekao je da on "nije opasan za zajednicu“, ali mu je određen pritvor dok se protiv njega vodi istraga zbog zabrinutosti da će kontaktirati ranjive djevojke. Sudija je rekao: "Sudovi imaju ogroman interes da zaštite ljude koji ne mogu da se zaštite“.