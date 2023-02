Lekari i inženjeri su otkrili da skijaške kacige štite od lakših povreda, ali da pri većem padu mogu da doprinesu oštećenju mozga.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Skijaške kacige više nisu dovoljno prilagođene našem načinu skijanja, tvrde stručnjaci, prenosi švajcarski portal RTS. Upozorenje, koje dolazi od lekara i inženjera, zasnovano je na sve većem broju skijaša sa ozbiljnim oštećenjem mozga od 1990-ih kada se uvelo pravilo nošenja kaciga.

Ako kacige dobro štite od lakih povreda tokom sporijeg tempa vožnje, onda moraju da se osavremene. Dizajnirane su za brzine u rasponu od maksimalno 25 do 30 km/h. Međutim, sa dolaskom "ski Karvinga“ (vrste skijanja koja se sastoji od sidrenja ivica skija u sneg, snažnim pritiskom na skiju za spust), skija se prosečno 45km/h. I to, bez nužnog potpunog savladavanja tehnike.

"Veštački sneg je takođe tvrđi i izaziva jače traume glave prilikom pada“, objašnjava Žan Iv Furnije, glavni lekar neurohirurgije bolničkog centra Vale Romand, u programu CKFD.

Pucanje neurona

Dominik Pioleti, direktor Laboratorije za biomehaničku ortopediju pri EPFL-u, govori o aktuelnim standardima. Kacige su dizajnirane da štite glavu od preloma, ali ne i mozak od brzog udara, objašnjava on. "Testovi su napravljeni na linearnom ubrzanju. Tokom pravolinijskog udara sa motkom, naša glava će se vrlo brzo okrenuti. To je rotaciono kretanje koje će izazvati oštećenje mozga".

On daje primer okretanja jaja. "Ako smatrate da je jaje glava, ljuska bi bila kost, a žumance i belance bi bili mozak. Ako brzo okrećete jaje, žumance i belance će se takođe okretati, ali ne istom brzinom“. Na granici između žumanca i belančevine, imaćemo smicanje. "Ovo će se desiti tokom nagle rotacije mozga nakon šoka, doći će do neke vrste kidanja neurona“, nastavlja on.

Kaciga, zaštitni alat koji ostaje važan

Istraživanja su u toku o materijalima koji minimiziraju ovaj efekat rotacije, a prvi prototipovi skijaških kaciga koji uključuju ovaj aspekt trebalo bi da budu testirani u roku od tri do četiri godine. Ali u isto vreme, treba preispitati i standarde zaštite za ove kacige. Žan-Iv Furnije takođe veruje da su kacige napredovale sporije od opreme, posebno sa promenom kvaliteta snega.