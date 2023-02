Stručnjaci su prokomentarisali situaciju sa zgradama u Turskoj koje su se srušile tokom zemljotresa.

Nakon nekoliko razornih zemljotresa, Tursko stanovništvo se ujedinilo kako bi zajedno sa profesionalnim spasilačkim službama izvlačili preživele koji su zaglavljeni ispod ruševina. Veliki broj ljudi je spasen, ali se mnogo ljudi smatra nestalima ispod ruševina objekata zbog zemljotresa. Službe u Siriji se suočavaju sa nedostatkom opreme. Profesor i doktor Dragoman Rabrenović, direktor Geološkog zavoda Srbije i Veselin Ražnatović, predsednik Sektora građevinarstva, industrije građevinskog materijala i stambene industrije Unije poslodavaca Srbije i Ćako Ćorović, agent za nekretnine, za Kurir.

Ćako Ćorović, javio se iz Alanje, koja je udaljena 500km od epicentra zemljotresa, gde su se takođe osetili potresi. On je preneo kakvo je trenutno stanje u Turskoj.

"Ja sam poprilično udaljen od mesta nesreće, ovde su velike akcije prikupljanja odeće, garderobe i pomoći nastradalima. Bitno je da sve ide svojim tokom, još uvek se ne zna koliko ima mrtvih, ne verujem da to može uticati i ne treba ljudi da se plaše, tektonske ploče se pomeraju, biće vanredno stanje naravno. Istina je da je Turska klimavog tla, ali mislim da je uzrok velike nesreće velika migracija ljudi iz čitavog sveta, pa su zgrade pravljene brzo i bez propisa", rekao je Ćorović.

Profesor Rabrenović se razgovoru priključio objasnivši veliku razornu moć zemljotresa, kroz istorijski nastanak tla koje je pogođeno.

"Turska ima specifičnu geološku građu. Sve što ima na teritoriji Srbije to se prostire i na teritoriju Turske. Ima jedan efekat koji je izveden i koji se dogodio krajem geološkog perioda pre oko 15 miliona godina i slično je i kod nas. Najstariji deo koji zovemo Rodopsko kopno, zahvata centralni deo Anadolije, a južni deo su naši Dinaroidi koji se pružaju preko Bosne, Crne Gore, Albanije pa na Pelagoniju, na Helenide i na Tauride kod nas i idu dole do Egejskog mora", započeo je Rabrenović, pa pojasnio:

"Ono što je dalo pečat dešavanjima je tektonski poremećaj iza luke Helenida, kada je došlo do propadanja i formiranja Egejskog mora, u tom trenutku na našim prostorima bilo je potopljeno našo kopno i kosovski basen sve do niškog dela, jer mi imamo sedimente kojih nema nigde u panonskom basenu, a uzrok potapanja i plavljenja naših terena zaustavili su se na liniji Pećkog rasada, pošto je dinarski pravac iz Dinaroida presečen baš na toj liniji, gde je potonuo i, u tom periodu, je ispunjen vodom, kada je krenula sedimentacija", objasnio je Rabrenović. Ražnatović se razgovoru priključio komentarom o nepropisnoj gradnji koja je kako on misli bila ključni uzrok za ova stravična dešavanja.

"U svakoj zgradi koju sam gradio mogao bih da živim sa svojom porodicom. Vi kada napravite zgradu sa propisima ne morate da brinete. Kada se poštuju građevinski propisi, sve je kako treba", rekao je Ražnatović.