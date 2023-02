Mesut Hancer je sve vrijeme dok su spasioci izvlačili tijelo držao svoju mrtvu ćerku za ruku.

Izvor: Profimedia

Fotografija iz Turske koja je slomila srce svakome ko je vidio, na kojoj se vidi kako otac drži za ruku svoju mrtvu ćerku zakopanu u ruševinama, pokrenula je ljude širom svijeta. Još strašnije je to što je otac Mesut Hancer tješio i bodrio svoju petnaestogodišnju ćerku Irmak na samrti, moleći je da se drži i ne gubi nadu jer je pomoć blizu.

Kada je izdahnula, on je i dalje ostao utučen da sjedi smrznutog lica na ruševinama, ne ispuštajući ruku svoje pokojne ćerke i ne vjerujući da mu je njena ćerka bila tako blizu i umrla, a on nije mogao da je spase jer je bila pritisnuta gomilom valovitog gvožđa i betona koje je nesrećnik pokušao da ukloni golim rukama i na kraju odustao jer je to bilo nemoguće. Kada je shvatio da neće moći da je spase, pomirio se sa sudbinom i učinio jedino što mu je preostalo, držao je za ruku ćerku Irmak i bio uz nju do poslednjeg daha. Tokom dana zabilježeno je nekoliko spasavanja djece sa srećnim krajem, ali priča o Mesutu i ​​Irmak, nažalost, nije imala takav završetak.

Mesut Hancer kao da je otišao sa svojom ćerkom, jer kada je shvatio da je umrla lice mu je bilo blijedo i kao da više nije bilo života u njemu, a nije mogao da progovori ni riječ kada su došli novinari i spasilačka ekipa i na kraju izvukli tijelo 15-godišnje djevojčice. Mesut Hancer je sve vrijeme dok su spasioci izvlačili tijelo držao svoju mrtvu ćerku za ruku i samo je ponavljao "Neka ti se Bog smiluje. Nemam života bez tebe. U meni nema života, sa tobom je otišao!"

Pustio je ruku svoje ćerke tek kada su spasioci morali da je odnesu nakon što su njeno beživotno tijelo izvukli iz ruševina. Mnogo strašnih scena stiglo je iz Turske, ali i iz Sirije nakon razornog zemljotresa, ali ova fotografija će sigurno ostati zacementirana u svakoj glavi i srcu čovjeka.