Frank Hugerbets iz Harlema u Holandiji predviđa još jedan zemljotres.

Izvor: Profimedia

Frank Hugerbets iz Harlema u Holandiji izazvao je veliku pažnju u javnosti nakon što je veliki zemljotres pogodio Tursku jer je 3. februara na Tviteru objavio da će ovu zemlju pogoditi zemljotres jačine 7,5 stepeni Rihtera.

Na društvenoj mreži on je naveo da će do prirodne katastrofe doći u južno-centralnom dijelu Turske kod Sirije, Libana i Jordana. Hugerbets se ponovo oglasio, ovog puta na Fejsbuku, gdje je napisao da može da dođe do snažne seizmičke akivnosti u narednim danima. "Najvjerovatnije oko 8. februara, najvjerovatnije magnitude 6. Postoji mala mogućnost većeg seizmološkog događaja. Naknadni potresi nastaviće se u središnjoj Turskoj i mogli bi da dosegnu magnitudu od 5 do 6", napisao je.

Hugerbets je "predvidio" katastrofu u Turskoj. Ovu zemlju pogodio je zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihterove skale. Prema posljednjim informacijama, poginulo je više od 5.000 ljudi. Naveo je da je svoje mišljenje vezano za Tursku iznio na osnovu kretanja planeta.

U stravičnom zemljotresu, koji je pogodio i Siriju, prema posljednjim informacijama, povređeno je više od 20.000 ljudi. U Turskoj je srušeno više od 6.000 objekata. SZO procjenjuje i da je oko 23 miliona ljudi u Turskoj i Siriji direktno ugroženo zbog zemljotresa. U Turskoj je proglašena tromjesečna vanredna situacija u 10 gradova i regiona najviše pogođenih zemljotresom.