Avion od 70 tona se pod savršenim uglom i s nevjerovatnom preciznošću spustio na rijeku i nijedan putnik nije poginuo u ovoj nesreći.

Izvor: Youtube/Smithsonian Channel /Screenshot

U januaru 2009. godine Erbas A320 na letu 1549 poletIo je sa aerodroma LaGuardia u Njujorku prema aerodromu "Charlotte Douglas" u gradu Šarloteu u SJeveroj Karolini. Dva minuta nakon polijetanja, 15. januara, (u 15:27 prema lokalnom vremenu) sjeveroistočno od mosta Džordž Vašington na visini od 859 metara avion US Airwaysa sudario se s jatom kanadskih gusaka. Oba su motora otkazala, te je bio primoran na prinudno slijetanje.

Kapetan Chesley "Sully" Sullenberger i kopilot Jeffrey Skiles obaviješteni su da ne mogu da se vrate na aerodrom sa kojeg su poletjeli te da su svi ostali aerodromi u okolini nedostupni. Umjesto toga sletjeli su na rijeku Hadson usred betonske džungle Menhetna.

Učinili su to tako maestralno da nije bilo nijedne žrtve. Svih 150 putnika i tri člana posade preživjeli su avionsku nesreću, iako je bilo nekoliko težih povreda. Srećom, avionom je upravljao bivši vojni borbeni pilot i vrhunski stručnjak za aviosigurnost koji je do tada proveo u vazduhu 19.663 sata, od čega nešto više od 4.700 sati u Erbasu A320.

"Limenu pticu" od 70 tona, pilot je pod savršenim uglom i sa nevjerovatnom preciznošću spustio na rijeku usred jednog od najgušće naseljenih gradova na svijetu, zbog čega je ta priča proglašena čudom na reci Hadson. Američki Nacionalni odbor za sigurnost prevoza proglasio je to najboljim prisilnim slijetanjem u istorijii avijacije.

Takođe je 2016. godine snimljen holivudski film u režiji Klinta Istvuda sa Tomom Henksom u glavnoj ulozi po autobiografskoj knjizi "Highest Duty: My Search for What Really Matters" (Najveća dužnost: Moja potraga za onim što je bitno).