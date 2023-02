Ruski poručnik Konstantin Jefremov je prvi vojnik visokog ranga koji je svjedočio o mučenjima ruskih vojnika.

Izvor: YouTube/screenshot/Will Vernon

Navode o brutalnim ispitivanjima, u kojima su mučeni ukrajinski muškarci i prijetili im je silovanjem, iznio je bivši ruski vojni oficir. Konstantin Jefremov, najviši oficir koji otvoreno govori, rekao je za BBC da ga Rusija sada vidi kao izdajnika i dezertera. Na jednom mjestu u južnoj Ukrajini, rekao je da su "ispitivanja, mučenja trajala oko nedjelju dana. Svakog dana, noću, ponekad dva puta dnevno."

Gospodin Jefremov je više puta pokušavao da podnese ostavku iz vojske – ali je na kraju otpušten jer je odbio da se vrati u Ukrajinu. Sada je pobjegao iz Rusije. Koristeći fotografije i vojnu dokumentaciju koje je dostavio gospodin Jefremov, BBC je potvrdio da je on bio u Ukrajini na početku rata - u regionu Zaporožja, uključujući grad Melitopolj.

Prošle godine raspoređen u Ukrajinu, bivši stariji poručnik je pristao da ispriča o zločinima za koje kaže da je tamo bio svjedok – uključujući mučenje i maltretiranje ukrajinskih zatvorenika. Govoriće o svojim drugovima koji pljačkaju okupirana područja Ukrajine i opisati brutalna ispitivanja koja je vodio ruski pukovnik, a na kojima su pucali na muškarce i prijetili im silovanjem.

Jefremov je 10. februara 2022. rekao da je stigao na Krim, ukrajinsko poluostrvo koje je Rusija anektirala prije devet godina. Bio je šef jedinice za razminiranje 42. motorizovane streljačke divizije - i obično je bio stacioniran u Čečeniji, na ruskom sjevernom Kavkazu. On i njegovi ljudi su poslati da učestvuju u "vojnim vježbama", kaže on. "U to vrijeme niko nije vjerovao da će biti rata. Svi su mislili da je ovo samo vježba. Siguran sam da čak ni viši oficiri nisu znali."

Ruski poručnik o zlostavljanju zarobljenika Izvor: Youtube/Will Vernon

'Plašio sam se da odustanem'

Jefremov se prisjeća da je vidio ruske trupe kako lijepe identifikacione oznake na svoje uniforme i slikaju slovo "Z“ na vojnoj opremi i vozilima. Za nekoliko dana, "Z" je postalo simbol onoga što je Kremlj nazivao svojom "specijalnom vojnom operacijom". Jefremov tvrdi da nije želio da ima ništa s tim.

"Odlučio sam da dam otkaz. Otišao sam kod svog komandanta i objasnio svoj stav. On me je odveo kod višeg oficira koji me je nazvao izdajnikom i kukavicom. Ostavio sam pištolj, sjeo u taksi i odvezao se. Htio sam da se vratim u svoju bazu u Čečeniji i da dam zvaničnu ostavku. Tada su mi drugovi telefonirali sa upozorenjem. Pukovnik je obećao da će me staviti u zatvor do 10 godina zbog dezerterstva i obavijestio je policiju. Gospodin Jefremov kaže da je pozvao vojnog advokata, koji mu je savjetovao da se ode. Sada shvatam da je trebalo to da ignorišem i da pobjegnem“, kaže on i dodaje: "Ali plašio sam se da me strpaju u zatvor.“ Vratio se da se pridruži svojim ljudima.

Gospodin Jefremov insistira da je "protiv rata". On uvjerava novinare da nije učestvovao u ruskoj aneksiji Krima, niti u borbama na istoku Ukrajine kada je prvi put izbio rat u Donbasu prije devet godina. Rusija je 2014. godine bila optužena ne samo da je organizovala pobunu separatista, već i da je poslala svoje trupe. Konstantin mi takođe kaže da nije učestvovao u vojnoj operaciji Rusije u Siriji.

"Posljednje tri godine bio sam uključen u deminiranje u Čečeniji, mjestu koje je doživjelo dva rata. Mislim da je posao koji sam tamo radio koristio ljudima", rekao je on.