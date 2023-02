Bivši Putinov saradnik upozorava: "Sprema se puč u Moskvi, građani će tražiti krivca".

Izvor: Profimedia

Vojni udar u Rusiji i pad režima predsjednika Vladimira Putina postaće realno moguć u narednih 12 mjeseci usljed vojnog poraza u Ukrajini i ekonomske propasti izazvane zapadnim sankcijama!

To tvrdi Abas Galjamov, politički analitičar i bivši pisac Putinovih govora, koji je u razgovoru za CNN izjavio da će građani u Rusiji tražiti nekoga koga mogu da okrive za gubitke na frontu i pogoršanje životnog standarda.

"Vojni udar postaje moguć u Rusiji kako se rat u Ukrajini nastavlja. Ruska ekonomija se raspada. Rat je izgubljen. Sve više i više tijela se vraća u Rusiju, pa Rusi nailaze na sve više problema. Pokušaće da pronađu objašnjenje za sve što se dešava, pogledaće oko sebe i ka političkim procesima, a onda će sami da odgovore: 'Sve ovo se dešava zato što zemljom vlada stari tiranin, stari diktator.' U tom trenutku vojni udar biće moguć", rekao je Abas Galjamov za CNN.

On navodi da bi to moglo da se desi u narednih 12 mjeseci i vjeruje da bi Putin mogao da ukine predsjedničke izbore koji bi trebalo da se održe u martu 2024.

"Za godinu dana, kad se politička situacija promijeni i šef države postane nepopularan, te rat postane stvarno nepopularan, a oni moraju da prolivaju krv za to, puč postaje realna mogućnost. Sudeći po njegovim akcijama, stvarno bi mogao da ukine izbore. Bez pobjede u Ukrajini, suočiće se s mnogo problema s Rusima. Rusima on nije potreban ako nije snažan i moćan", tvrdi Galjamov.

Izvor: Profimedia/Social media

Sukob oligarha

Galjamov je radio u Putinovom timu za pisanje govora od 2000. do 2001, pa onda ponovo od 2008. do 2010. Od početka invazije na Ukrajinu postao je jedan od najžešćih kritičara šefa Kremlja.

Komentar na to da bi u Rusiji moglo da dođe do nasilne smjene režima, odnosno da vojska preuzme vlast dao je za Kurir Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu. U izjavi Obradović kaže da mogućnost vojnog udara u Rusiji nije bez osnova.

"Tokom istorije još od 16. vijeka dolazilo je do smjene svakog vladara u Rusiji koji je izgubio rat. To je posljedica mijenjanja dinamike moći u Kremlju. Sada je važno to da li će ljudi oko Putina zadržati svoj uticaj ili će izgubiti moć. Ako se to ne dogodi, ne možemo očekivati vojni puč", tvrdi Obradović i nastavlja:

"Mnogo je realnije očekivati da dođe do obračuna između Jevgenija Prigožina, osnivača privatne vojne grupe 'Vagner', i vojnog vrha. Zavisi kome će se Putin u tom sukobu prikloniti i koga će podržati. Teško je zamisliti da vojska uđe u Kremlj. Tehnologija vladanja Federalne službe bezbjednosti, nasljednika KGB, takva je da to neće dozvoliti", kaže on.

Stabilno rukovodstvo

Na drugoj strani, Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije mnogo je manje pesimista po pitanju budućnosti ruskog predsjednika Vladimira Putina:

"U ovom trenutku ne vidim ozbiljniju pretnju po Putina. Navodi o vojnom udaru su više projekcija želje nekih krugova da dođe do tog scenarija. Rusija ima stabilno rukovodstvo koje ide ka svojim ciljevima. Može se govoriti da je jedina slabost njihovo sporo izvršavanje. Smatram da nema elemenata za vojni udar u Rusiji", kaže Dejan.