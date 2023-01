U Ukrajinu stiže brojno naoružanje.

Izvor: Profimedia/SPUTNIK

Njemačka je nakon nekoliko nedelja odlučila da pošalje tenkove Leopard 2 u Ukrajinu za koje se Kijev nada da će da promijene situaciju na boljnom polju.

Kancelar Olaf Šolc objavio je da je donesena odluka da se u Ukrajinu pošalje 14 tenkova. Takođe je saopštio da je dozvoljeno i da druge zemlje to učine što je do sada bilo ograničeno propisima o izvozu. Na ovu informaciju, kao i na vijest od tome da će i Amerika poslati tenkove, Rusija je burno reagovala. Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, ranije je izjavio da će tenkovi gorjeti kao i svi ostali. Inače, on je ovaj potez nazvao neuspjelim planom.

Zvaničnici iz Ukrajine traže teže naoružanje i ističu da im je hitno potrebno. Kažu da bi dovoljno tenkova moglo da pomogne da povrate teritoriju od Rusa. Paketi pomoći, inače, stižu od brojnih zemalja. Velika Britanija, Poljska, Letonija, Litvanija, Danska, Češka, Estonija, Holandija i Slovačka obećale su veću podršku Ukrajini, prenosi BBC.

Najavljeni paketi pomoći uključuju:

Velika Britanija – 600 projektila, a obećala je i da će poslati 14 tenkova Čelendžera;

Francuska – doprinosi AMKS-10, oklopnim borbenim vozilima i kritičnim sistemima protivvazdušne odbrane;

Danska – 19 samohodnih haubica „Cezar“ francuske proizvodnje;

Estonija – haubice, municija, pomoćna vozila i protivtenkovski bacači granata;

Letonija – sistemi protivvazdušne odbrane Stinger, dva helikoptera i dronovi;

Litvanija – protivavionski topovi i dva helikoptera;

Poljska – protivvazdušni topovi S-60 sa 70.000 komada municije i oklopna vozila, tenkovi Leopard 2;

Švedska – donacija borbenih vozila pješadije;

Češka – proizvodi dalje municiju velikog kalibra, haubice i oklopne transportere;

Holandija – donacija rakete i lansera Patriot, a spremna je i da razmotri slanje borbenih aviona F-16. U Davosu je ministarka odbrane Kajsa Olongren takođe rekla da je Holandija spremna da pomogne u plaćanju modernih tenkova Leopard 2 koje druge zemlje šalju Ukrajini, piše nova.

Među brojnim vozilima doniranim Ukrajini je i borbeno oklopno vozilo Strajker. U četvrtak su SAD objavile da šalju 90 Strajkera. Među ostalim vozilima koje su SAD donirale ove nedelje je još 59 borbenih vozila pješadije Bredli. U velikoj mjeri su ih koristile američke snage u Iraku.