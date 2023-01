Komandant norveških oružanih snaga Eirik Kristofersen je otkrio koliki su gubici Rusije i Ukrajine od početka rata.

Izvor: YouTube/screenshot/The Sun

Komandant norveških oružanih snaga Eirik Kristofersen je naveo koji su gubici Rusije i Ukrajine od početka rata u Ukrajini koji je počeo 24. februara 2022. godine, prenosi hrvatski "Index". Naveo je da je "Rusija sposobna da ratuje još dugo uprkos velikim gubicima".

"Ruski gubici su blizu 180.000 mrtvih i ranjenih vojnika. Ukrajinski gubici su vjerovatno više od 100.000 mrtvih i ranjenih. Uz to, Ukrajina ima oko 30.000 civilnih žrtava u tom strašnom ratu.

Uprkos velikim gubicima, Rusija je sposobna da nastavi rat dugo vremena. Najviše zabrinjava da li će Ukrajina uspjeti da zadrži rusko vazduhoplovstvo van rata pošto ih je do sada sve držala podalje zahvaljujući svojoj protivvazdušnoj odbrani. Ako pređu u ofanzivu tokom zime, treba im to što prije moguće", rekao je on.

Da podsjetimo, Rusi tvrde da su dva ukrajinska specijalca navodno prebjegla na rusku stranu. Oni su navodno služila u elitnoj jedinici Oružanih snaga Ukrajine (AFU). Navodno su danas prebjegli u Rusiju, a predali su se navodno kod Zaporožja.