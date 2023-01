Majci Ane Volš je stigla čestitka za Novu godinu koju svake godine dobija, ali sa zakašnjenjem od 20 dana.

"I dalje ništa ne znam o mojoj Ani, sve čekam da mi se javi, neki instinkt me tjera da vjerujem da je ona živa. To me i drži u životu." To je izjavila Milanka Ljubičić, majka Ane Volš (39) koja je nestala 1. januara u Bostonu, gdje je zasnovala porodicu. Prije nepunih nedelju dana njen suprug Brajan (47) optužen je za ubistvo, nakon što je prethodno bio uhapšen zbog sumnje da je ometao policijsku istragu nakon prijave nestanka rođene Beograđanke.