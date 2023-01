Oglasili su se lokalni advokati koji smatraju da će tužilaštvu biti jako teško da osude Brajana Volša za ubistvo, jer za sada ni "Gugl pretraga nije dobar dokaz."

Izvor: Youtube/Inside Edition/Lynn Police Department

VisokoprofilIsani i lokalni advokati odbrane, uključujući jednog advokata koji je svog klijenta uspješno oslobodio optužbi za ubistvo žene, dovode u sumnju snagu tužilaštva protiv čovjeka optuženog za ubistvo svoje supruge, Brajana Volša i tvrde: "Ne postoji dokaz da je ubio."

Volš (47) pojavio se u srijedu ujutru pred sudom u Masačusetsu kako bi se suočio sa novim optužbama u vezi sa nestankom i pretpostavljenom smrću njegove supruge Ane Volš (39). Ranije osuđivani prevarant je do sada optužen za ubistvo, nepropisno prenošenje tijela i ometanje policijske istrage.

Tokom saslušanja u srijedu, pomoćnica okružnog tužioca Lin Beland iznela je 20 pretraga na Guglu nakon nestanka Ane Volš 1. januara. Pretrage su se navodno odnosile na djelove tijela, rasparčavanje ili odlaganje ostataka i traženje dokaza. Istražitelji su takođe navodno pronašli dokaze o DNK i krvi Ane Volš u stvarima koje je Brajan Volš pokušao da odloži, rekla je Beland.

A 27. decembra, Brajan Volš je navodno guglao: "Koja je najbolja država za razvod od muškarca?" Beland je rekla sudu. "Umesto da se razvede, veruje se da je Brajan Volš raskomadao Anu Volš i spalio njeno tijelo", dodaje se. Internet detektivi i pravi ljubitelji kriminala brzo su označili Volša kao "nakazu" i tvrdili da ovo "uopšte neće biti težak slučaj". Ali advokati odbrane misle drugačije.

Iris Ejtan je uspješno zastupala nekoliko klijenata optuženih za ubistvo u slučajevima koji su rezultirali oslobađanjem ili odbacivanjem optužbi. Govoreći za Foks Njuz Digital u sredu, Ejtan je tvrdila da postoje praznine u vremenskoj liniji tužilaca i pitanja na koja treba "odgovoriti" u vezi sa onim što se dogodilo u satima koji su prethodili Aninom nestanku i događajima koji su uslijedili. "Svakako ne znamo ništa više od onoga što je tužilac pročitao i napisao svojim rukopisom", rekla je Ejtan. "To je sve što znamo."

Ejtan je ukazala na argument Brajana Volša da njegova žena napušta Masačusets dva dana ranije da bi riješila hitan slučaj na poslu u Vašingtonu. Ona je dovela u pitanje validnost tvrdnje, rekavši da "na to treba odgovoriti". "Niko nije postavio pitanje, na primer, da li je ovaj tip planirao ovo tako pažljivo?" dodala je. "Zašto ostavlja krvavi nož u podrumu? Da li zato što krvavi nož nema nikakve veze sa ovim?"

Dodala je: "Postoje stvari koje se trenutno ne poklapaju. Tužioci su zapečatili izjavu pod zakletvom i druge dokumente koji se odnose na Volšove najnovije optužbe. Ejtan je rekla da čak ni tužioci još nemaju sve informacije u vezi sa navodnim zločinima. Ona je rekla da misli da do sada ima "rupa" u tužilačkom slučaju. "Ne kažem da je nevin i nije odgovoran, ali kažem da izbegavate brze presude. Kada ulete i optuže nekoga za ubistvo dvije nedelje nakon nečijeg datuma nestanka, to je prebrzo bez tijela."

Ejtan je rekla da je otkriće stvari Ane Volš u smeću "zabrinjavajuće", ali je primijetila da tužioci "ne znaju mnogo stvari." Advokat za krivična djela Masačusetsa Nejt Amendola naglasio je da "nema direktne veze" između Brajana Volša i smrti njegove supruge. "Ovo je čisto posredan slučaj", rekao je on za Foks Njuz Digital. "Nema direktnih dokaza jer niko nije vidio da je ubijena. I nema fizičkog tijela. I zaista nema nikakvih fizičkih dokaza, osim krvi i nekih ličnih stvari."

Amendola je rekao da bi detalji Google pretrage mogli biti "problematični" za Volša, ali samo ako su zaista prihvatljivi na suđenju. "Možete se kladiti da će se žestoko boriti za to", rekao je on. "Kako znamo da je to bio Brajan?… To je cijela stvar. Morate to dokazati. I to je problem za njih."

On je pomenuo navode da je muškarac koji odgovara Volšovom opisu bio sa vrećom smeća u stambenom kompleksu u Abingtonu u Masačusetsu. Beland je opisao kako je čovek nosio kesu za smeće koja "izgleda da je teška" dok je baca u kontejner. Ali Amendola je upitao da li je Volš zaista osoba koja se vidi na slikama. On je upitao i kako tužioci mogu da dokažu sadržaj kesa, s obzirom da su one kasnije spaljene. "To je problem sa dokazima", rekao je on. "Kako ste znali da je on i... šta je u tim torbama?" Dodao je: "Mislim da će ovo biti težak slučaj za tužilaštvo."