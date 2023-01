Msvati III, kralj afričke države Esvatini (koja se ranije zvala Svazilend), je vladar koji ima najviše žena na svijetu.

Izvor: Youtube/New Royal/printscreen

Msvati (55) III je kralj afričke države Esvatini. Ta država se ranije zvala Svazilend, a na prijesto je došao 1990. godine. Njegov otac Sobhuza II preminuo je 1986. godine i prije smrti odredio je svog sina Msvatija za životnog nasljednika.

Ko je kralj Esvatinija?

Rođen je kao drugi od ukupno 67 sinova Sobhuza II i jedino dijete Ntombi Thvale, jedne od mnogobrojnih kraljevih žena. Njegovo ime znači "kralj nacije". U trenutku smrti, njegov otac Sobhuza II imao je 70 žena, 210 djece i 1.000 unuka. Msvatija je volio najviše i zato je njemu ostavio da vodi zemlju.

Žene

Msvati ima 15 žena i to ga čini vladarem sa najvećim brojem žena na svijetu. Ima 36 djece i ženi se isključivo djevicama. Suprugu bira na velikoj svečanosti koja se zove "Umhlanga" na kojoj učestvuje na hiljade golih djevojaka koje plešu ispred njega. On na kraju uzima njemu najljepšu.

"Kralj obožava svetkovinu Umhlanga. Tada hiljade prelijepih djevica pleše samo za njega. Zadatak mu je da od njih odabere najljepšu. Da bi mogao zvanično da se oženi izabranicom, djevojka mora da zatrudni. Tek tim činom dokazala je da je podobna da bude kraljeva saputnica. Nakon toga slijedi svadba", rekao je portparol kralja Msvatija Sabelo Dlamini.

Kultura zemlje nalaže da se kralj oženi po jednom djevojkom iz svakog plemena kako bi ojačao veze sa svim djelovima države. Jednom prilikom je kralju Msvatiju zapala za oko tada maloljetna Ticvalo Gobeni koja je tom prilikom pobjegla iz Afrike i zatražila azil u Velikoj Britaniji. Bila je prestravljena i nije željela da se sa samo 15 godina uda za kralja Msvatija.

"Počeo je da me zove i da me opsijeda pitanjem da li bih voljela da postanem dio kraljevske porodice. Nisam imala kome da se obratim, ali sam znala da ne želim takav život. Njegove žene žive zatočene u palati, okružene čuvarima i ne smiju nigdje bez njegove dozvole. Jedina stvar koju imaju je to što ih kralj jednom godišnje pošalje u Ameriku u šoping", ispričala je svojevremeno ova djevojka koja danas ima 33 godine.

Bjekstvo iz Svazilenda u Englesku organizovala joj je tetka, pa se Gobeni u Birmingemu pridružila svojoj majci koja je pet godina ranije i sama pobjegla iz zemlje zbog nasilnog muža. Ona je danas jedan od glasnogovornika borbe protiv represivnog režima u Svazilendu, gdje se svi protivnici vladajuće partije momentalno uklanjaju sa javne scene.

Prema pričama sa kraljevskog dvora, sve kraljeve žene žive u slozi i to u nekoliko kraljevskih vila. Msvati III sa imovinom od 200 miliona dolara je jedan od najbogatijih kraljeva na svijetu. Zbog svog rasipništva, često je na udaru medija, budući da većina stanovnika Svazilenda živi u velikom siromaštvu. Svazilend je jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu i jedna je od posljednjih apsolutnih monarhija u kojoj kralj ima apsolutnu moć.