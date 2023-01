Načelnik generalštaba ruske vojske general Valeriji Gerasimov izmenovan je za komandanta Združene grupe ruskih snaga u Ukrajini.

Izvor: Kurir

Vijest da je načelnik generalštaba ruske vojske general Valeriji Gerasimov izmenovan za komandanta Združene grupe ruskih snaga u Ukrajini i da su trojica generala Surovikin, Kim i Saljukov postali njegovi zamjenici govori da će po svemu sudeći rat u Ukrajini prije ili kasnije ući u novu fazu bitno drugačiju nego što smo do sad vidjeli.

Naime, svi upućeni u dešavanja na istoku Evrope tvrde, da se ne radi o nikakvom smjenjivanju Surovikina sa mjesta komandanta Združenih snaga ruske vojske u Ukrajini zbog propusta kada je stradalo blizu 100 ne kako se mislio vojnika, nego ruskih ugovarača koji su gradili bunkere i inženjerijska utvrđenja, a koji su bili stacionirani u Makajevki.

Bilo, kako bilo nikakve smjene nije bilo jer dobro upućeni u dešavanja u ruskoj vojsci trvde sasvim drugačije da je u pitanju da Č-as ili D- dan kada bi trebala da krene ruska ofanziva je sve bliži. Rusi bi rekli da je padom Soledara zaljuljan brod i da ga treba još više zaljuljati kako bi usledio domino efekat i proboj prema rijeci Dnjepar.

Sve to došlo je iznenada kada se pojavio plan prema kome Ukrajina planira da formira čak tri nova korpusa sa po 25.000 ljudi koji će biti opremljen zapadnim tenkovima Leopard 2, britanski Čelindžer 2, ali i borbenim vozilima pješadije Marder A3 i Bredli M2 ODS, plus modernizovanih 100 čeških tenkova T-72 M1 u kompaniji Ekskalibur. Tu su još i francuski lovci tenkova AMX-10RC, samohodne haubice M-109A6 Paladin, i švedski Arčer kalibra 155 mm.

Inače, u četvrtak 12.01. 2022. u Belorusiju je stigao trći po jačini zamjenik novopostavljenog komandanta Ruske vojske u Ukrajini komandant Kopnene vojske Ruske Federacije Oleg Saljukov.

Ono što se u ruskim vojnim krugovima već nagađa jeste da će Saljukov vjerovatno biti komandant novog Bjeloruskog fronta, koji bi u slučaju opšte invazije na Ukrajinu o kojoj se već tri mjeseca naširoko priča trebao da komanduje sjevernim pravcem koji pokrivani sjeverni dio Ukrajine Sumska, Kijevska i černigovska oblast i pravac zapadna Ukrajina.

Za sad pretpostavka je da će Surovikin dobiti pravac Donbasa i Luganska sa osvajanjem Harkova i Zaporožja kao i izbijanjem na rijeku Dnjepar.

General Aleksej Kim koji je inače zamjenik generala Gerasimova dobija južni pravac Herson-Nikolajev-Odesa sa osvajanjem Odesko džeba, crnomorske obale i izbijanjem na rijeku Dnjepar.

U principu radi se o planu, koji je bio aktivan još na početku rata u Ukrajini, ali je odlagano njegovo izvršenje zbog različitih kativnosti, koji su neki povezivali sa porazom ruske vojske u Ukrajini i gubitkom rata.

" Imenovanje Gerasimovva može da znači samo jedno da se uspostavlja nov lanac komandovanja za koje će on lično kao načelnik generalštaba da odgovara, jer samim tim što je on načelnik generalštaba najviši oficir po čini u vojsci i nema šanse da ga bilo koji drugi oficir iz vazduhoplovstva, kopnene vojske ne posluša.

Imenovanje čovjeka iz VDV kao zamenika Alekseja Kima govori to da će VDV sam da komanduje svojim trupama. Jer kao što se general Ilija Todorov žalio kod generala Pavkovića 1999. da 63. padobranska brigada ne koristi kako treba, nego da se koristi kao obična pješadija, tako i sad da se VDV prestane da se koristi kao pješadija. Kakav haotičan haos je bio možemo da uporedimo sa haosom, koji je vladao u JNA do dolaska generala Živote Panića. Kada je on došao onda je uspostavljen lanac komandovanja i bitka za Vukovar je privedena kraja. Ne bi stvarno pominjao Vukovar zbog komentara, samo sam spomenuo generala Životu Panića, rekao je za Kurir Vojni komentator Boško Jovanović.