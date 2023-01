Ukrajinski vojnik koji se borio u gradu Soledaru u Donjeckoj Narodnoj Republici koji je Rusija navodno osvojila u utorak 10. januara je ispričao za američki "CNN" da je situacija u tom gradu "kritična", a ispričao je i detalje tih borbi koje i dalje navodno traju.

Izvor: YouTube/Screenshot/Itapirkanmaa2

Jedan ukrajinski vojnik koji je želio da ostane anoniman zbog lične bezbjednosti je za američki "CNN" ispričao detalje borbe za grad Soledar za koji Ruska Federacija tvrdi da ga je osvojila u utorak 10. januara. Ovaj grad je navodno ključan u Donjeckoj Narodnoj Republici, a prvi čovjek ruske paravojne jedinice "Vagner", Jevgenij Prigožin, je ovu informaciju potvrdio. Prvi koji je naveo da je Rusija zauzela ovaj grad je vršilac dužnosti šefa Denis Pušilin na ruskom prvom kanalu. Ukrajinski vojnik koji je iznio detalje borbi za grad Soledar je pripadnik 46. motorizovane brigade koja se nalazi na prvoj linij odbrane grada koji je pod žestokim napadima ruske pešadije kao i "Vagner" jedinica.

"Situacija je veoma kritična. Borimo se do posljednjeg čovjeka", rekao je ukrajinski vojnik koji je ostao anoniman zbog lične bezbjednosti.

Opisao je kako izgledaju borbe u Soledaru. Naveo je da se vode žestoke borbe za svaku zgradu. Navodno trupe ne mogu da isprate koji dio grada kome pripada jer se situacija na terenu mijenja iz sata u sat.

"Niko vam neće reći koliko mrtvih ima. Zato što niko nije siguran u pravu cifru. Ni u generalštabu čak, nigdje. Pozicije se konstantno zauzimaju i gube i to se smjenjuje sve vrijeme. Ono što je bila naša kuća danas, sjutra će se naći u rukama Vagnerovaca. U Soledaru niko više i ne broji mrtve", dodaje on.

Istakao je da su Rusi u utorak uveče objavili da su zauzeli skoro cio grad. Prema riječima ovog ukrajinskog vojnika, nije tačno utvrđeno koliki dio teritorije je zauzela ruska vojska.

"Niko sa sigurnošću ne može da vam kaže ko zauzima koji dio grada i koliki dio teritorije jer niko u to nije siguran 100 odsto. Postoji velika ‘siva zona‘ u gradu za koje obje strane tvrde da su njihove, a to zapravo ne pripada nikome. Broj jedinica u Soledaru nam se prepolovio otprilike. Čak ne stižemo ni da zapamtimo imena novih saboraca zbog brzine borbi i brzine kojom gubimo ljude", kaže on.

Ovaj ukrajinski vojnik je posebno napomenuo da je vjerovao da će ukrajinsko vojno rukovodstvo odlučiti da napusti borbu za Soledar zbog velikog broja gubitaka. On smatra da vojska, kao i narod, misle da je odavno trebalo odustati od ovog grada i on se pita zašto tako ne misli i ukrajinsko vojno rukovodstvo.

"Svi ovo razumiju. Samo želim da razumijem koja je poenta? Zašto da se borimo ako ćemo sjutra svakako da napustimo ovaj grad?", upitao je na kraju ispovijesti za "CNN" ovaj ukrajinski vojnik koji je ostao anoniman.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski se u utorak javno zahvalio svim vojnicima koji su učestvovali u borbi za grad Soledar u Donjeckoj Narodnoj Republici. Zahvalio im se na hrabrosti i odanosti svojoj zemlji.