Zarobljeni ruski vojnik, koji je bio regrutovan iz zatvora, otkrio je pravu pozadinu njegove regrutacije!

Ruski zarobljeni vojnik, koji je bio regrutovan iz zatvora, opisao je kako je to izgledalo. On je naveo da su neiskusni vojnici poslati na prvu liniju fronta kako bi izvidili stanje na terenu i kako bi to posle javili svojim komandirima. On je čak pomenuo i Jevgneja Prigožina, šefa ruske paravojne "Vagner" jedinice koji je navodno rekao da će zatvorenici, kao i ostali neiskusni regruteti, biti na frontu u prvoj liniji sa profesionalnim vojnicima. Prema tvrdnjama ovog zarobljenog ruskog vojnika, to se nije dogodilo.