Aleksandra Dimitrijević, sestra Ane Volš, je 2022. godine u pismu sudiji Vudloku pisala o životu Volšovih.

Izvor: instagram/anawalshe

Ana je umjela da smiri Brajana Volša i on bez njene podrške ne bi imao hrabrosti ni snage da promijeni svoj život, izjavila je 2022 godine sestra nestale Beograđanke Aleksandra Dimitrijević. Aleksandra je imala dobar odnos sa zetom, koji je uhapšen zbog ometanja istrage u slučaju nestanka njegove supruge. Ona je u junu 2022. godine pisala sudiju Vudloku u kome tvrdi da je Brajan bio privržen prodici.

"Ja sam Aleksandra Dimitrijević. Brajan Volš je moj zet. Brajana poznajem skoro deceniju. Ovo pismo je dokaz da Brajan Volš nastavlja da kontinuirano pruža podršku svojoj zajedinici i porodici", napisala je Aleksandra. Ona je sudiji Vudloku predočila nekoliko primjera, među kojima je pomoć koju je pružio njenoj majci, koja je u decembru 2021. imala zdravstveni problem. Kako kaže, upravo je njegovo prisustvo u kući i reakcija spasila život Milanki Ljubičić, prenio je Blic.

"On je takođe bio uz nju tokom oporavka zajedno sa drugim članovima porodice. Bio je pun saosjećanja, strpljenja i pružao je podršku svima u porodici tokom tog teškog perioda. Takođe, provela sam nekoliko nedjelja u njihovom domu u Kohasetu. Vidjela sam kako brine o našoj majci, svojoj majci, o njihova tri sina (sinovima Ane i Brajana Volša), i sve vrijeme pruža podršku mojoj sestri tokom obavljanja poslovnih obaveza", dodala je Aleksandra.

Izvor: Facebook/Ana Walshe

Ona u pismu moli sudiju da Brajan Volš, njegovo troje djece i supruga ostanu zajedno. "Brajan je veoma privržen svojoj porodici. Oduvijek sam voljela Brajana. On se razvio kao osoba. On pripisuje ovu promjenu školi liderstva i kaže da bez hapšenja i podrške moje sestre, ne bi imao hrabrosti ni snage da promijeni svoj život, zato što promjena može da bude vrlo bolna. Govorio je da je fokusiran na pravljenje pozitivnih rezultata koji utiču i na sve oko njega svakoga dana i vjerujem da je to istina, a takođe sam i vidjela te pozitivne promjene", napisala je sestra Ane Volš i na kraju dodala:

"Hvala Vam što uzimate ovo pismo u razmatranje. Tu sam ako je potrebno da potvrdim činjenice navedene u pismu." Podsjetimo, Ana je posljednji put viđena u svom domu u priobalnom gradu Kohasetu u ranim satima 1. januara, kažu vlasti. Tog dana je trebalo da ode na aerodrom u Bostonu da se vrati u Vašington, gdje je radila u oblasti nekretnina. Zabrinute kolege prijavile su nestanak 4. januara nakon što se nije pojavila na poslu. Njen suprug Brajan Volš, 47-godišnji osuđeni prevarant,uhapšen je 8. januara i optužen za obmanu istražitelja o njenom nestanku.