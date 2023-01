Ruske snage zauzele su važnu stratešku tačku, selo Bahmutsko u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), koje se nalazi u okolini Soledara, saopštio je štab Teritorijalne odbrane DNR, prenosi RIA Novosti.

Ovo selo se nalazi sjeveroistočno od važnog transportnog čvorišta Artemovsk (ukrajinski naziv - Bahmut). Kroz ovaj grad prolazi mreža puteva i željezničkih pruga, preko kojih se snabdjeva ukrajinska grupacija trupa u Donbasu.

"Od 9. januara 2023. godine, Bahmutsko je zauzeto na teritoriji Donjecke Narodne Republike“, navodi se u izveštaju DPR.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je saopštio da su u toku pripreme za prebacivanje dodatnih snaga od strane komande Oružanih snaga Ukrajine pod Soledar i Bahmut, gdje su u toku žestoke borbe, prenosi Sputnjik.

Zašto je grad Artemovsk toliko bitan i zašto su Ukrajinci spremni da ”bace” toliko ljudi u ”mlin za meso”?

Ukratko rečeno oslobađanjem grada Artemovska, Ruska Armija će kontrolisati značajno transprotno čvorište i većinu puteva ukrajinske logistike na ogromnom području. To će omogućiti Ruskoj Armiji da nastupa dalje od prve i ugrožava druga utvrđenja na kontaktnoj liniji i ostvariće primat za bolju pripremu terena za očekivanu ofanzivu.

Grad Artemovsk predstavlja važnu raskrsnicu i glavni logistički putevi sjevernog Donjecka prolaze kroz njega, najvažnija magistrala M03 prema Slavjansku. Pored toga od Artemovska ka jugu preko Majorska vodi željeznička pruga do Luganska i na kraju do same Rusije.

Tako da zauzimanje samog grada i okoline, posebno Severnodonjeckog puta će omogućiti ruskoj logistici dobru polaznu tačku i centar snadbjevanja za očekivanu ofanzivu prema Slavjansku i dalje.

Ako sagledamo taktički na lokalnom nivou, glavni put ukrajinskog snabdjevanja Soledara i Siverska severnije, prolazi u blizini samog grada pa se zauzimanjem Artemovska od strane Rusije odbrana oblasti Siverska dodatno čini težom i izazovnijom za Ukrajince.