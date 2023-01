Četvoro studenata ubijeno je 13. novembra u Americi, a sada kada je ubica napokon uhvaćen, počeli su da isplivavaju šokantni detalji.

Izvor: Profimedia

Studenti, koji su bili bliski prijatelji, pronađeni su mrtvi u iznajmljenoj kući van kampusa 13. novembra. Izbodeni su nožem nasmrt, a povrede su bile jezive! Sumnjalo se da su ubijeni dok su spavali, ali tek sad su krenuli da isplivavaju detalji. Dva mjeseca je policija krila informacije od javnosti, kako bi brže došli do ubice...i uspjeli su!

Tog jutra, 13. novembra, oko 4 ujutru ubijeni su 20-godišnji Itan Čepin iz države Vašington, 21-godišnja Medison Mogen iz Ajdaha, 20-godišnja Zejna Kernodl iz Arizone i 21-godišnja Kejli Gonkalves iz Ajdaha. Informacije o tome kako je istraga tekla su se davale na kašičicu, a to je dovelo do toga da su ljudi sami krenulli da istražuju i traže ubicu četvoro mladih studenata.

Cio svijet je brujao o ovom slučaju, na društvenim mrežama se pokrenula prava mala istraga, a preko 19.000 ljudi je policiji slalo informacije o slučaju do kojih su sami dolazili. Svi su čekali momenat da ubica bude pronađen, i molili se da slučaj ne zastari. Sedam nedjelja nakon četvorostrukog ubistva, jedini uhapšeni i glavni osumnjičeni je Brajan Koberger.

Ko je Brajan Koberger?

Koberger je 28-godišnji student kriminologije i optužen je za ubistvo četvoro studenata Univerziteta Ajdaho u novembru. Oni koji ga poznaju, medijima su rekli da je bio opsjednut kriminologijom i da ga je interesovalo kako se ljudi koji počine zločin osjećaju dok to rade. Skoro sedam nedjelja nakon ubistava, osumnjičeni Brajan Koberger uhapšen je u petak, 30. decembra u Pensilvaniji. Koberger je optužen za četiri ubistva i jednu za provalu. Pojavio se u sudnici u Penslivaniji 3. ​​januara i odustao od izručenja Ajdahu, što znači da je dobrovoljno pristao da se vrati u državu kako bi se suočio sa optužbama protiv njega. Prevezen je nazad u Ajdaho 4. januara.

Gonkalves, 21, Mogen, 21, Kernodl, 20, i Čepin, 20, izbodeni su nasmrt u iznajmljenoj kući van kampusa u Moskvi, Ajdaho, 13. novembra. Itan nije živio u kući, ali je ostao preko noći sa devojkom Zejnom Kernodl. Još dvije cimerke su živjele u kući gdje je počinjeno ubistvo, ali one su jedine preživjele te noći. Na početku istrage, preživjele cimerke su isključene kao osumnjičene, ali niko nije znao zašto i kako je moguće da ništa nisu čule.

Iako se u početku vjerovalo da su cimerke prespavale napad, sada je otkriveno da je jedna od preživjelih cimerki rekla da je vidjela ubicu. Opisala je da je vidjela "figuru mladića obučenog u crnu odjeću i nosio je masku". Ubica je prošao pored nje dok je napuštao mjesto zločina, a ona je čula plač u noći ubistava i čula je da je jedna od žrtava izgovorila "Neko je u kući."

Koberger je povezan sa mjestom zločina na osnovu DNK i mobilnog telefona. Kako se navodi u nekim dokumentima, on je na mjestu zločina, za sobom ostavio fotrolu od noža kojim je počinio ubistvo, a policija je na tome pronašla otisak prsta. Neki od onih koji su poznavali Kobergera bili su zatečeni optužbama, dok su neki nisu bili uopšte iznenađeni jer je on nedjeljama bio čudan. Policija je na sigurnosnim kamerama vidjela bijeli automobil marke "Hjundai Elantra" koji je u vrijeme ubistva bio u blizini kuće. Brajan je vozio taj automobil, a najnovija informacija koja je objavljena je da je, kada je čuo da policija traži baš taj automobil, promijenio tablice. "Osumnjičeni za jezivo ubistvo četiri studenta Univerziteta u Ajdahu promijenio je registarske tablice pet dana nakon što je njegov automobil primijećen u blizini mjesta zločina", navodi se u državnim evidencijama i nedavno otpečaćenom spisu slučaja.

Praćenje Kobergerovog telefona

Kobergerov telefon je praćen kako se kretao ka kampusu prije napada. Međutim, telefon je bio isključen od 2:47 ujutru do 4:48 ujutru, baš su se u to vrijeme dogodila ubistva, a policija smatra da je to uradio da sakrije svoju lokaciju tokom četvorostrukog ubistva.

Njegov telefon je bio u blizini kuće žrtava najmanje 12 puta prije ubistava, navodi se u dokumentu. Svih tih puta, osim jednog, telefon je registrovan u blizini kasno u noć ili rano ujutru. Jutro nakon ubistava, bio je opet blizu kuće i mjesta zločina između 9.12 i 9.21, navodi se u dokumentima, navodeći podatke mobilnog telefona.