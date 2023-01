Tiktokerka Lajni objavila je video sa čekom plate koju je zaradila za 6 nedelja rada.

Korisnica TikToka po imenu Lajni objavila je video u kojem tvrdi da je za šest nedelja rada kao konobarica bila plaćena samo jedan cent. Način na koji su radnici u ugostiteljstvu u SAD plaćeni već dugo vremena izaziva rasprave jer se mnogi oslanjaju na napojnice, nešto što očito nije uvek garancija. Stoga nije čudno što je ovaj video izazvao veliku pažnju na TikToku.

Poručila ljudima da daju bakšiš

Lajni iz Nešvila u svom videu je pokazala papir na kojem piše da je iznos njene plate 0.01 američkih dolara. "Život konobarice. Ovo je šest nedelja 'plate'. Dajte bakšiš", napisala je uz video.

To je plata iz 2021. godine, kada je video i izvorno objavljen, a Lajni nije imenovala svog poslodavca, niti je rekla koliko je u tom periodu zaradila od napojnica. Video je pregledan 1.9 miliona puta, a mnogi su joj zamerili što je poručila ljudima da daju bakšiš.

"Nije moj posao da plaćam vaše račune, moram svoje", "Uvek dajem napojnice, ali restorani moraju da vam plate", "Raspravite to sa svojim poslodavcem. Isplata vaše plate nije odgovornost gostiju", "Krivite one za koje radite, a ne goste. Već ionako plaćam preskupe cene za osrednju hranu. Ne bi trebalo da iz svog džepa dajem za tvoju platu", pisali su joj korisnici TikToka.

Zaradu od bakšiša nije pokazala

Drugi su se, pak, složili s Lajni u vezi s napojnicama.

"Nemojte da jedete napolju ako niste voljni da date napojnicu. Jednostavno je", "Jesti napolju je iskustvo. Ne dajete konobaru napojnicu jer vam donosi tanjir, već za vrhunsku uslugu", "Nađite posao u ugostiteljstvu i vidite kako je", pisali su u komentarima.

Mnogi su takođe okrivili Lajni da nije dala potpunu sliku. "Ispravi me ako grešim, ali ako tvoja plata izgleda ovako, to znači da dobijaš i više nego dovoljno od napojnica", napisao joj je jedan korisnik TikToka, na šta je ona odgovorila: "Apsolutno, i to nije ono što ljudi razumeju."